«Мы решили — вы согласились» или Избыточная самоуверенность недропользователя?

Ответ Якутского филиала «Полиметалла УК» на обращение Комитета по КМНС Ил Тумэна Якутии вызывает не столько вопросы, сколько ощущение заранее принятого решения.

Компания утверждает, что размещение фабрики «обсуждалось с населением».

Где? Когда? В каком формате?

Жители Тополиного не подтверждают такого обсуждения.

Если его не было, то формулировка о «согласовании» — подмена фактов.

Можно сколько угодно говорить о технологиях, полусухом складировании хвостов и «нулевом сбросе».

Но аварии не планируются по календарю.

Паводки не согласовываются с пресс-службой.

Мерзлота не учитывает инвестиционные расчёты.

Есть базовый принцип гидрографии: вода течёт вниз.

Если объект размещён выше по течению — любой риск движется туда же. В сторону села. В сторону пастбищ.

Этот элементарный факт в ответе компании обойдён.

Комитет предложил создать отдельную рабочую группу.

Ответ — «избыточно».

Избыточен парламент?

Избыточен контроль?

Избыточно участие коренных жителей?

Когда бизнес начинает определять, какие механизмы общественного и парламентского контроля «лишние» — демонстрация силы. Вместо партнерства.

В письме много цифр: миллиарды на дороги, сотни миллионов на проекты, планы по школе.

Но вложения не отменяют географию.

Деньги не компенсируют риск.

Социальные проекты не заменяют безопасность.

Компания апеллирует к национальной безопасности, санкциям, стратегическому значению вольфрама.

Но стратегический статус не освобождает от ответственности перед конкретной рекой и конкретным селом.

Наоборот — усиливает её.

Самое тревожное — не формулировки, а тон.

Тон, в котором чувствуется: решение принято. Перенос «обсуждён». Дополнительный контроль «не нужен». Разговор формально завершён.

Когда так отвечают парламентскому комитету — проверка границ допустимого.

Если после выездного заседания, после публичной позиции депутатов, после обращений жителей компания продолжает говорить «всё уже решено», тогда вопрос выходит за пределы корпоративной логики.

Тогда это вопрос к тем, кто наделён полномочиями защищать интересы жителей и территории.

Принцип «мы решили — вы согласились» не может быть нормой.

И он не обязан работать сегодня.

Должны ли жители молчать, когда им фактически демонстрируют уверенность и превосходство — мол, всё уже решено, обсуждать нечего?

Или всё-таки в этой истории точка будет поставлена не кулуарно, а открыто — с участием других депутатов, общественности и жителей всей республики, в пользу Тополиного и тех, кто на этой земле живёт?

Марина ПЛАТОНОВА – ХОМПОРУУНА.