Редкий эффект от фильма «Күүлэй. От кэмэ»

В день Якутского языка и письменности мы с мужем посетили наш якутский кинофильм «Күүлэй. От кэмэ» («Праздник сенокоса»).

Вы знаете, произошел редкий в наше время эффект, то, что называется «результат превзошел все ожидания». Фильм просто классный! Столько в нем очень земной, я бы сказала, простой доброты, каких-то очень до боли понятных человеческих истин, которые в конечном итоге стоят у истоков нормальных и простых человеческих отношений. Не таких сложных, об которые можно сломать голову, все свои мозги, а именно тех отношений, которые формируют-таки у людей все самое сокровенное, базисное. Например, такое отношение безусловной любви и беззаветной преданности к Родине, к родным местам, к матери и отцу, к своему дитя, к любимому человеку…

Мы пошли на фильм, особо не изучив отзывы, просто так, оценить очередную работу одного из талантливых наших режиссеров. Режиссер фильма — Валентин МАКАРОВ, которого я знаю по фильму «Мин аатым Таптал» («Меня зовут Любовь»). Тогда я тоже написала о том фильме эссе, впечатленная душевным, с искрометным юмором, фильмом. Я обычно так и делаю, не изучаю заранее отзывы и аннотацию фильмов, о которых возможно напишу, чтобы не быть, так сказать, под влиянием.

Итак, фильм «Күүлэй». Главный герой Ньургун Алаасов (Дмитрий БАИШЕВ) сын зажиточной семьи, который, желая доказать свою состоятельность как взрослый и самостоятельный человек, уходит из лона семьи, разочаровавшись в отношениях с отцом. Отец — преуспевающий, по всей видимости, бизнесмен (по-простому, по- нашему: руководитель ИП или ООО) всеми фибрами души хочет видеть в сыне продолжателя своего семейного бизнеса. И ради этого готов поступиться канонами терпимости и здравого смысла, применив тоталитарные методы воспитания, отправляет сына туда, куда сын категорически не хотел поступать учиться. Ну и как следствие — Ньургун бросает учебу и, недостаточно оперившись, вылетает из родительского гнезда. Результат: 5 лет скитается по общежитиям и съемным квартирам, подрабатывает в лучшем случае разносчиком пиццы и всякой всячины, перебивается с хлеба на воду и имеет финансовый потолок — 30000 ₽ — 40000 ₽ рублей в месяц. Живет, скажем так, не шикует. Но держится! К родителям и особенно к отцу за подачками не бегает. У него сокровенная мечта — доказать отцу, что он тоже чего-то стоит и, главное, сам, САМОСТОЯТЕЛЬНО может пробить себе дорогу к счастливой жизни. Одна из сторон проблемы отцов и детей. Но хочу хвалить Ньургуна и таких как он! У них есть шанс стать такими людьми, которыми они хотят. Главное не сдаваться и не сломаться на полпути! Ведь многие выбирают совсем другой путь: как бы подчиняясь воле родителей, они заканчивают кое-как, опять таки не без помощи своих родителей, любой ВУЗ. Но сердце к этой специальности не лежит, поэтому они не могут освоить ее и работать по этой профессии и начинают жизнь этаких «прожигателей жизни», «золотых» дитяток, которым «все позволено», ничего доброго не производя и не созидая. Но часто жизнь расставляет свои линии и правила, верные и непоколебимые, когда человек получает то, что заслужил.

Для актера, который сыграл главного героя — Дмитрия Баишева, это была первая главная роль в полнометражном фильме. Скажу одно — сыграно очень талантливо, честно, с полным вживлением в свою роль! Молодец! Как тут не произнести пресловутую фразу: «Талантливый человек — талантлив во всем!».

Если перейти к актерам, сыгравшим главные роли в этом фильме, то как всегда проникновенно сыграл наш известный талантливый актер театра и кино Иннокентий ЛУКОВЦЕВ. Сколько наблюдаю за нашими хорошими фильмами, выбор на какую-нибудь роль любого плана, любой категории сложности Иннокентия Луковцева — ключ к успеху этого фильма. Поэтому якутские режиссеры любят приглашать в свои фильмы Луковцева. Виват, артист!

Герой Луковцева — глава местной администрации маленькой деревушки в то ли в 124, то ли в 184 человека, Ойууров достойно несет свои обязанности. Всеми фибрами своей благородной души пытается сохранить вверенную ему деревушку в несколько дворов и кооператив, создавая рабочие места, занимаясь разведением крупного рогатого скота, летом заготавливая сено, выращивая огород. В противовес ему — его конкурент, глава соседней крупной (по якутским меркам) деревни с населением более 2000 человек, который норовит подмять под себя этот наслег. Но село Күннээх үрүйэлэр не сдается. Под руководством своего главы село выставляет свою команду из 4 человек, в состав которого и входит ненароком (по-другому и не скажешь) наш главный герой Ньургун Алаасов, чтобы в честной борьбе победить и получить главный приз — трактор, который был бы очень кстати для кооператива села.

Роль девушки Айыыны, в которую влюбляется главный герой фильма Ньургун, местного молодого врача, я бы сказала, очень красиво сыграла миловидная актриса Саина СЕМЕНОВА. Режиссер применил весьма умелые приемы, чтобы ее первое появление на экране произошло ооочень эффектно и феерично! Не мудрено, что ее лицезрение вызвало у Ньургуна эффект взорвавшейся бомбы внутри него.

Почти в финале фильма надо отдать должное родителям: когда, видимо, под долгим жужжанием матери Ньургуна, его отец наконец прозревает и начинает понимать, что только его вера в состоятельность сына поможет тому найти свой единственно правильный путь и вернуть в лоно семьи!

Тут в роли катализатора его второго дыхания вместе выстрелили 2 эффекта: появление на конкурсе косарей родителей Ньургуна и, самое главное, его любимой девушки, ставшей для него смыслом жизни и путеводной звездой! Благодаря любви к этой девушке, городской парень научится косить сено, сумеет раскрыть внутри себя такой невидимый доселе потенциал и второе дыхание, что выходит победителем в республиканском конкурсе косарей и таким образом доказывает самому себе, любимой девушке и родителям, что он чего-то стоит, а не просто лгун и балабол. Но главное, он помогает замечательным людям села Күннээх үрүйэлэр, поверившим и доверившимся ему, победить в напряженной борьбе, выиграть трактор и таким образом отстоять свою деревушку и спасти ее от разорения и развала. Очень актуальная и злободневная тема в наше время!

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить славный Мегино-Кангаласский улус, который из фильма к фильму, во славу нашего якутского кинематографа становится съемочной площадкой для многих наших фильмов. И в этот раз съемки проходили в Мегино-Кангаласском улусе: селах Суола Морук, Елечей и Табага.

Просто замечательно сыграл свою роль один из главных актеров, занятых в этом фильме — юный Сулустан СКРЯБИН (УЙУСХАН). Глава местной администрации села Күннээх үрүйэлэр Ойууров воспитывает своего сына Уйусхана достойным человеком, очень честным, трудолюбивым и смелым. В сцене, где соседские ребята пытаются поймать и побить его, он не испугался, против своры маленьких разбойников Уйусхан выставляет свою отвагу и смелость. В этот момент мне даже показалось, что у него за спиной выросли невидимые крылья и как будто целая армия последователей встали крепкой стеной за его спиной. Таков эффект и сила отваги! И не надо для этого быть обязательно большим и тяжеловесным человеком!

Кстати, мой муж Андрей ЯКОВЛЕВ — известный якутский борец, убежден, что сенокос вырабатывает у якутских мужчин такие качества как выносливость и гибкость, тренирует силу рук, ног и спины, хорошо накачивает мышцы рук и ног, спины и торса. Благодаря этому занятию можно натренировать практически подавляющее большинство мышц, которые необходимы для занятий вольной борьбой, так как во время сенокоса человек двигается практически всем корпусом. И потом свежий воздух, опьяняющий целебный запах трав! Вот в этом был и есть секрет якутского долголетия, выносливости и мужской силы! Андрей, будучи спортсменом со школьных лет, членом сборной команды России по вольной борьбе, чемпионом республики, призером международных турниров, каждое лето выделял значительное время для сенокоса, как один из методов своей тренировки. И всегда восхищался великим якутским тренером Дмитрием КОРКИНЫМ, который приветствовал у своих подопечных участие во время летних каникул в сенокосе и строительстве бревенчатых домов, считал их частью программы тренировок своих учеников. Именно те спортсмены — вольники, которые летом с родными активно косили сено и строили бревенчатые дома, добивались больших успехов в вольной борьбе и побеждали тех, кто не умел и не любил работать. А ведь все новое и гениальное — это хорошо забытое старое. Тренировки в спортзале никогда полноценно не заменят занятий спортом и труд на свежем воздухе.

Я очень рада за команду создателей фильма «Күүлэй. От кэмэ», что он уже за первую неделю проката побил все рекорды по кассовым сборам! Реверанс в данном случае и в сторону нашего замечательного и очень чувствительного якутского зрителя!

И не могу в финале своего эссе еще раз не восхититься удивительному таланту своего народа: в каждом селе у нас толпы, ну просто толпы талантливых людей! Каждый раз доказательством этому служит то, что львиная доля актеров, занятых в наших якутских фильмах — это ЛЮБИТЕЛИ, не профессионалы! Боже! Вообще, как это возможно?!

Да! В очередной раз хочу прокричать Виват нашему родному якутскому кинематографу, который умеет из простого сюжета создать, изваять и показать мощный жизнеутверждающий фильм! Браво!

С глубоким удовольствием от фильма, горячий поклонник якутского кинематографа, Светлана Яновна ЯКОВЛЕВА — учредитель, генеральный директор ООО Медицинская клиника «Яннамед», кандидат медицинских наук, Заслуженный работник здравоохранения Республики Саха (Якутия).

