Мистика при создании спектакля по картинам Тимофея Степанова!
14 февраля в Верхневилюйске в Доме Олонхо состоится премьера спектакля УhУКТУУ – ПРОБУЖДЕНИЕ.
Спектакль поставлен по мотивам картин народного художника Якутии Тимофея СТЕПАНОВА, воспевавшего якутский эпос, якутский мир.
Но самое интересное – история создания Афиши спектакля.
Режиссер Народного театра Верхневилюйска Сайыына ВАСИЛЬЕВА случайно опрокинула на ватмане краску. Пролила. С кем не бывает? И вдруг… Прям мистика какая-то!
Пригляделись… Получилась готовая картина!
Священный Кыталык – Журавль. Сата таас – Волшебный камень. Суор — Ворон, проживающий на зимнике.
Создатели спектакля нисколько не сомневаются: «Это Тимофей Андреевич Степанов отправил знак. Его бессмертный дух здесь, с нами. Спектакль наш – сакральный!»
И эта случайно получившаяся картина стала афишей к спектаклю Уhуктуу.
Об этом SakhaLife рассказала Нина САННИКОВА, жена и муза художника, известный адвокат. Последние годы она живет в Геленджике, но специально приехала в Якутию на премьеру спектакля. Вместе с внучкой Дайааной она посетят премьеру спектакля в Верхневилюйске.
Не правда ли, удивительный случай с созданием афиши к спектаклю?
