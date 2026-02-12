Мистика при создании спектакля по картинам Тимофея Степанова!

14 февраля в Верхневилюйске в Доме Олонхо состоится премьера спектакля УhУКТУУ – ПРОБУЖДЕНИЕ.

Спектакль поставлен по мотивам картин народного художника Якутии Тимофея СТЕПАНОВА, воспевавшего якутский эпос, якутский мир.

Но самое интересное – история создания Афиши спектакля.

Режиссер Народного театра Верхневилюйска Сайыына ВАСИЛЬЕВА случайно опрокинула на ватмане краску. Пролила. С кем не бывает? И вдруг… Прям мистика какая-то!

Пригляделись… Получилась готовая картина!

Священный Кыталык – Журавль. Сата таас – Волшебный камень. Суор — Ворон, проживающий на зимнике.

Создатели спектакля нисколько не сомневаются: «Это Тимофей Андреевич Степанов отправил знак. Его бессмертный дух здесь, с нами. Спектакль наш – сакральный!»

И эта случайно получившаяся картина стала афишей к спектаклю Уhуктуу.

Об этом SakhaLife рассказала Нина САННИКОВА, жена и муза художника, известный адвокат. Последние годы она живет в Геленджике, но специально приехала в Якутию на премьеру спектакля. Вместе с внучкой Дайааной она посетят премьеру спектакля в Верхневилюйске.

Не правда ли, удивительный случай с созданием афиши к спектаклю?

