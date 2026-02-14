Состоится благотворительный концерт в пользу Сарданы Слепцовой
21 ФЕВРАЛЯ | 17.00
КЦ СЕРГЕЛЯХСКИЕ ОГНИ ПРОВОДИМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ – КОНЦЕРТ «САРДАНА, МЫ С ТОБОЙ!»
Приглашаем всех неравнодушных людей доброй воли, всех друзей, родственников, коллег, земляков, знакомых помочь нашей сестре, маме, подруге СЛЕПЦОВОЙ Сардане Иннокентьевне и протянуть руку помощи её семье. У неё двое несовершеннолетних детей, поднимает их сама.
В нашей акции добра и милосердия принимают участие:
Кэскил БАИШЕВ
СААРЫН
ЭРХАН
Милена БОРИСОВА
Варя АМАНАТОВА
БАЙТЫКАН
Катрин БАЛАКШИНА
КАКИТОКА
Григорий ПЕТРОВ
Елена ПЕТРОВА
Лия СЕДАЛИЩЕВА
Василий ПИНИГИН
Государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии»
Ансамбль «Кыталык»
Анастасия ФЕДОРОВА
Оксана ЧУПИКОВА и Евгений МУХИН
Дмитрий КЕЛЛЕР
Исай БРЫЗГАЛОВ
Ксения ЗЫКОВА
Танцевально-спортивный клуб «По парам»
Ансамбль «Үҥкүү эйгэтэ»
Танцевальная группа «My dance»
Танцевально-спортивный клуб «Квик-степ»
СТОИМОСТЬ: 1000 ₽
БИЛЕТЫ В КАССАХ:
• к/т «Центральный»
• ДДН имени А.Е. Кулаковского
• Театр оперы и балета
• Сахацирк
ПРОДАЖА ONLINE:
Читайте так же Осужденным передали книги
Наши рекомендации
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Спасибо за подписку!
Подписка оформлена. Следите за новостями на вашей почте.
Не удалось оформить подписку
Возможно, этот email уже подписан или содержит опечатку — проверьте адрес и попробуйте снова.
Добавить комментарий