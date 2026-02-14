Наши рубрики

Смотреть все
https://sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png
15.02.2026 04:11
чтение: 1 мин
Благотворительность

Состоится благотворительный концерт в пользу Сарданы Слепцовой

21 ФЕВРАЛЯ | 17.00

КЦ СЕРГЕЛЯХСКИЕ ОГНИ ПРОВОДИМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ – КОНЦЕРТ «САРДАНА, МЫ С ТОБОЙ!» 

Приглашаем всех неравнодушных людей доброй воли, всех друзей, родственников, коллег, земляков, знакомых помочь нашей сестре, маме, подруге СЛЕПЦОВОЙ Сардане Иннокентьевне и протянуть руку помощи её семье. У неё двое несовершеннолетних детей, поднимает их сама. 

В нашей акции добра и милосердия принимают участие:

Кэскил БАИШЕВ

СААРЫН

ЭРХАН

Милена БОРИСОВА

Варя АМАНАТОВА

БАЙТЫКАН

Катрин БАЛАКШИНА

КАКИТОКА

Григорий ПЕТРОВ

Елена ПЕТРОВА

Лия СЕДАЛИЩЕВА

Василий ПИНИГИН

Государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии»

Ансамбль «Кыталык»

Анастасия ФЕДОРОВА 

Оксана ЧУПИКОВА и Евгений МУХИН

Дмитрий КЕЛЛЕР

Исай БРЫЗГАЛОВ

Ксения ЗЫКОВА

Танцевально-спортивный клуб «По парам»

Ансамбль «Үҥкүү эйгэтэ»

Танцевальная группа «My dance»

Танцевально-спортивный клуб «Квик-степ»

СТОИМОСТЬ: 1000 ₽

БИЛЕТЫ В КАССАХ: 

•        к/т «Центральный»

•        ДДН имени А.Е. Кулаковского

•        Театр оперы и балета

•        Сахацирк

ПРОДАЖА ONLINE:

https://widget.afisha.yandex.ru/w/sessions/ticketsteam-2777@58259500?clientKey=41418b8c-2c48-4932-8e70-dc0128c6b7c2&regionId=74

Читайте так же Осужденным передали книги

Читайте также:

Источник: Оргкомитет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наши рекомендации