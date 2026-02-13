Наши рубрики

Смотреть все
https://sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png
13.02.2026 18:36
чтение: 1 мин
Благотворительность

Осужденным передали книги

Художественная литература передана в рамках проекта «Библиомобиль – библиотека без барьеров» в целях приобщения осужденных к литературе и культурным ценностям.  

В рамках проекта «Библиомобиль – библиотека без барьеров», направленного на поддержку читателей, которым не предоставляется возможным посетить Национальную библиотеку Республики Саха (Якутия), в исправительную колонию № 1 передано около двухсот книг.

Осужденные регулярно посещают библиотеку, расположенную на территории учреждения. Некоторые из них являются участниками литературного кружка.

Работники Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) отметили, что художественная литература передана в целях приобщения к чтению и культурным ценностям.   

Читайте так же В Якутске пройдёт День книгодарения с благотворительным сбором

Читайте также:

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Наши рекомендации