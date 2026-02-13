Осужденным передали книги

Художественная литература передана в рамках проекта «Библиомобиль – библиотека без барьеров» в целях приобщения осужденных к литературе и культурным ценностям.

В рамках проекта «Библиомобиль – библиотека без барьеров», направленного на поддержку читателей, которым не предоставляется возможным посетить Национальную библиотеку Республики Саха (Якутия), в исправительную колонию № 1 передано около двухсот книг.

Осужденные регулярно посещают библиотеку, расположенную на территории учреждения. Некоторые из них являются участниками литературного кружка.

Работники Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) отметили, что художественная литература передана в целях приобщения к чтению и культурным ценностям.

