Спортсменка, умница и просто красавица…

Фитнес-тренер Марина Поскачина: вы еще успеваете похудеть к лету

О том, как начать заниматься спортом и можно ли съесть тортик, если очень хочется.

Казалось бы, совсем недавно мы праздновали наступление Нового года и, конечно, пообещали себе начать новую жизнь, как вдруг на улице стало существенно теплеть, а солнце все чаще начало заглядывать в окно. Скоро весна! А значит, пора вспомнить о мечтах привести себя в форму и подготовиться к пляжному сезону. В этом нам помогут советы тренера известного якутского фитнес-клуба, 30-летней мамы двоих детей и просто красавицы Марины Поскачиной

— Самый главный вопрос: успеваем ли мы похудеть к лету, если впервые начнем заниматься спортом сейчас?

— Можно успеть. Если ваша цель именно похудеть, то нужно это делать на дефиците калорий — сжигать больше, чем потреблять. Все зависит от вашей активности и питания. Для этого можно начать заниматься дома, это абсолютно нормально. Достаточно базовых упражнений с собственным весом: приседания, отжимания, планки, выпады. Самое главное — это регулярность выполнения упражнений. Для старта оптимальны 2-3 тренировки в неделю по 20-40 минут. Лучше делать меньше, но стабильно, чем один раз в неделю «до изнеможения».

Хочу дать совет тем, кто все никак не может начать заниматься: перестаньте требовать от себя идеального момента, чтобы начать. Начните так, как можете сейчас.

Пусть это будет лишь 15 минут в день и неидеальная тренировка, но начало будет положено. Это может быть любая активность: ходьба на месте, прыжки на скакалке, прогулка возле дома — этого уже достаточно, чтобы сдвинуться с места.

— А какая самая типичная ошибка новичков, которые только приходят в спорт?

— Желание получить результат за две недели и сразу делать максимум. Это часто заканчивается перетренированностью, травмами и разочарованием. Тело любит постепенность. Распространенный миф среди новичков, который я не устаю опровергать, — это что для хорошего результата достаточно только тренировок. На практике важно по большей степени питание, затем уже тренировки и не менее важно восстановление после занятий спортом, то есть полноценный отдых и сон.

— Можно ли вообще добиться формы без тренажерного зала?

— Да, можно, особенно на начальном и среднем уровне. Хорошая форма — это не про количество тренажеров и подходов, это про системность, нагрузку и питание. Конечно, зал дает больше вариаций и возможностей для прогресса, но он не является обязательным условием.

— А можно съесть кусок торта, если очень хочется?

— Конечно, запреты почти всегда приводят к срывам. Я за осознанный подход: если хочется кусок торта, то я его съем, зато на следующий день отработаю на беговой дорожке.

— Расскажите о себе, как вы пришли в профессию? Что послужило толчком?

— По образованию я учитель английского языка, но поработав немного учителем, быстро поняла, что мое призвание — это спорт. Сначала было желание разобраться в собственном теле: улучшить форму, самочувствие и уверенность в себе. Потом были первые соревнования на чемпионате по бодибилдингу, обучение на тренера, практика, и в какой-то момент я поняла, что хочу не просто тренироваться сама, а помогать другим проходить этот путь быстрее и безопаснее. В профессии я уже более 7 лет и за это время поработала с людьми разного возраста, уровня подготовки и целей.

Сейчас у меня проходит этап активной подготовки к чемпионату по бодибилдингу ДВФО, который будет проходить в нашем городе 1 марта. Пользуясь случаем, приглашаю всех посетить чемпионат. Моя категория — фитнес-модель, у меня будет два выхода: в купальнике и в платье. Судьи будут оценивать не только физическую подготовку, но и артистичность, образ и подачу спортсмена.

— А как вы поддерживаете форму? Сидите ли на строгой диете?

— Я не сторонница жестких диет. Мое питание — это баланс: достаточное количество белка, сложные углеводы, жиры, овощи. Но сейчас на подготовке, конечно, мое питание в разы отличается от моего привычного образа жизни. Сейчас у меня процесс «сушки» или сгонка веса, то есть я придерживаюсь определенного количества калорий и ем не выходя за пределы моего БЖУ, а его на сушке минимум. Очень жду старта соревнований, чтобы все наконец закончилось и я начала питаться по-прежнему, — смеется Марина.

Справка: БЖУ — это аббревиатура, обозначающая белки, жиры и углеводы. Баланс белков, жиров и углеводов обеспечивает энергию, рост тканей, гормональный фон и здоровье. Контроль БЖУ помогает в похудении, наборе мышечной массы или поддержании веса.

