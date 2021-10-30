Надежного мотора, ровных дорог и зеленых светофоров!

Уважаемые жители Республики Саха (Якутия), дорогие нерюнгринцы!



Ежегодно в последнее воскресенье октября отмечается один из любимых и самых массовых профессиональных праздников в нашей стране – День работников автомобильного транспорта.



История этого праздника начинается с указа Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1976 года. Поначалу этот день задумывался как профессиональный, но постепенно стал поистине народным. Помимо профессионалов, то есть людей, зарабатывающих за баранкой на жизнь, этот день теперь отмечают все, кто водит машину.



Современное название — День работника автомобильного и городского транспорта – праздник носит с 2012 года. Главными героями этого дня стали профессиональные водители — люди, управляющие грузовиками, автобусами, легковыми автомобилями. В этот день мы также поздравляем и благодарим всех, кто занимается сервисным обслуживанием транспортных средств и их производством: шиномонтажников, автослесарей, механиков, автомобильных инженеров и конструкторов, руководителей и сотрудников транспортных предприятий.



День автомобилиста показывает важность автотранспорта в экономике и нашей повседневной жизни, демонстрирует глубокую дань уважения всем работникам этой сферы.

Профессия автомобилиста стала одной из первых и в будущем Нерюнгринском районе. Когда в 1926 году образовался поселок Чульман, основой его жизнедеятельности стало создание автопункта по обслуживания автомобилей с подчинением его управлению «АЯМзолототранс», находящемуся в Большом Невере. Со строительства и ввода в эксплуатацию автодороги от Амура на Якутск началось настоящее развитие Чульмана.

Началом деятельности автомобильного и дорожного хозяйства АЯМа стал 1929 год. В распоряжении «АЯМзолототранса» было всего пять автомобилей марки «Штейер» грузоподъемностью 2,5 тонны каждый. В 1932 году в «АЯМтранс» стали поступать в массовом количестве грузовые автомобили с новых советских автозаводов — АМО, «Брюсинги», «Ярославцы». Поначалу они не были приспособлены для работ в зимних северных условиях. Кабины были холодные, некоторые из фанеры. Водители ехали в тулупах, зачастую, включив первую передачу, держась одной рукой за руль, шли рядом с машиной, чтобы согреться. Дорогу расчищали вместе с рабочим, который отправлялся в рейс в одной кабине с водителем. Часто не хватало топлива, масел, запчастей.



Но первые водители АЯМа с честью вынесли эти испытания, обеспечив необходимыми грузами развивающуюся горную промышленность Южной Якутии. История сохранила их имена: Яков Ефимович Паутов, Петр Филиппович Сивец, Петр Иванович Куминов, фамилии — Коробейников, Ковальчук, Ананьев, Выборов, Волков, Игнатов.

Одному из автомобилей, на которых начинали первые водители, 9 мая 2020 года был поставлен памятник в Чульмане. Это ГАЗ-АА — советский грузовой автомобиль Нижегородского (в 1932 году), позже Горьковского автозавода, грузоподъёмностью 1,5 тонн – так называемая «полуторка». За основу был взят Форд модели АА образца 1930 года, но советские инженеры подготовили собственные чертежи, пересмотрев конструкцию, узлы, платформу. В отличие от американского прототипа, на ГАЗ-АА были усилены картер сцепления, рулевой механизм, установлен воздушный фильтр. С 1933 года ГАЗ-АА собирали полностью из советских комплектующих.



К началу Великой Отечественной войны в рядах РККА числилась 151 тысяча таких машин. Из них 150 автомобилей прибыло в ряды Вооруженных сил из Чульмана. Чульманские водители уходили на фронт на своих автомобилях, а легендарная «полуторка» стала самым массовым советским автомобилем первой половины XX века. Её можно было встретить на дорогах страны вплоть до конца 1960-х.





Строительство Южно-Якутского территориально-промышленного комплекса и города Нерюнгри и новых поселков в 70-е годы ХХ века способствовало появлению новых крупных автохозяйств на территории Нерюнгринского района. В составе предприятия «Якутуголь» в 1977 году образовалась автобаза технологического автотранспорта. Её первым директором стал Петр Шиманович Розентуль. В 1980 году была основана Нерюнгринская автобаза, первый директор – Леонид Петрович Баранник. 1 июня 1984 года было создано пассажирское автотранспортное предприятие (ПАТП) города Нерюнгри. Сегодня свои водители-профессионалы есть на каждом нерюнгринском предприятии.



Труд водителя, особенно в условиях Крайнего Севера, требует особых качеств – мужества, спокойствия, терпения, выносливости, а иногда – настоящего героизма. Работа водителя требует внимательности, умения быстро переключаться, концентрироваться на дороге, оценивать ситуацию и мгновенно принимать решения в стрессовой ситуации. Условия часто бывают сложными: туман, гололед, ливень, снегопад, зной, плохие или опасные дороги. Нередко в пути требуется самостоятельно ремонтировать автомобиль в экстремальных условиях.



Сегодня мы благодарим и поздравляем водителей-профессионалов, которых в Нерюнгринском районе очень много. Сердечно приветствуем автомобилистов-любителей, в том числе представительниц прекрасного пола, которых с каждым годом на дорогах становится больше.

Уважаемые автомобилисты Якутии, дорогие земляки, нерюнгринцы!



Разрешите от всей души поздравить с профессиональным праздником водителей, автослесарей, механиков, автолюбителей и всех, кто причастен к этой важной и сложной профессии!



Желаю вам крепкого здоровья и счастья, успехов в работе и мира в доме, семейного и жизненного благополучия. Чтобы вам всегда сопутствовали ровные дороги, зеленый свет светофора, надежный и послушный автомобиль, верные друзья и добрые люди в пути! И, конечно, чтобы дома вас всегда с нетерпением ждали любимые и дорогие вам люди.

С праздником, уважаемые автомобилисты!

Александр КОШУКОВ,

краевед, основатель музея «Мир времени», народный депутат Якутии.