Ловись, рыбка – большая и маленькая!

В Якутске прошли соревнования по подледной рыбалке «Семейная рыбалка — 2021».

Соревнования между 12 командами прошли по двум видам – бурение лунки и собственно рыбалка – ловля рыбы. Родитель и ребенок – вот и вся команда. Один из организаторов Владимир Булкин рассказал, что все прошло очень позитивно: «Погода удалась на славу, не подкачала, рыбы наловили от души, был азарт, интрига, эмоции зашкаливали! Ушли все довольные, а что ещё для счастья нужно?»

Житель Якутска Виктор Попов признался, что свободное время старается проводить на рыбалке. По условиям, ловить рыбу можно было только одной удочкой, используя различные снасти. Семейные команды боролись за 4 призовые номинации: «Самая большая рыба», «Первая выловленная рыба», «Бурение лунки на скорость» и общий вес рыбы.

Единороссы Владимир Булкин и депутат гордумы Иван Салатюк – одни из организаторов этого семейного мероприятия. Они сами – отцы, и прекрасно понимают, насколько важно для родителей и детей совместное общение. А если это еще и активный отдых вроде охоты или рыбалки?