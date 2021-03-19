Компания ЯТЭК в очередной раз помогла администрации Кысыл-Сыра

На днях компания ЯТЭК оказала спонсорскую помощь администрации муниципального образования «пос.Кысыл-Сыр», выделив 1600 литров дизельного топлива и передвижную паровую установку для решения коммунальных проблем поселка.

С января 2021 года в поселке сложилась непростая ситуация с уборкой твердых коммунальных отходов: региональный оператор по уборке ТКО ООО «Мирнинское жилищно-коммунальное хозяйство» задолжало ООО «Стимул» за услуги сбора и транспортировки ТКО. В виду чего последние прекратили оказывать эти услуги, и отходы на территории поселка начали стихийно расти. Администрация поселка готова была выделить финансирование на уборку, но этих средств на покрытие расходов было бы явно недостаточно.

«Нами принято решение выделить 1600 литров дизельного топлива для передачи его Администрации посёлка. Благодаря этому мусор будет убран до наступления тепла. На данный период нашей компанией ведутся подготовительные и согласовательные работы перед постройкой полигона ТКО, который улучшит экологическую обстановку в Вилюйском улусе, обеспечив в будущем ответственную обработку и хранение твердых коммунальных отходов. Но уже сейчас важно не запускать ситуацию со стихийными свалками на территории поселка», — прокомментировал генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Андрей КОРОБОВ.

Помимо помощи в уборке мусора, компания ЯТЭК также безвозмездно предоставила услуги передвижной паровой установки для помощи жильцам многоквартирного дома по улице Ленина. Из-за чрезвычайной ситуации, возникшей по вине экстремально низких температур этой зимы, канализационная система дома перемерзла, и жильцы были лишены элементарных удобств. Отогреть систему можно было лишь при помощи ППУ, которую обычно используют для депарафинизации призабойной зоны скважин, трубопроводов и резервуаров.

По завершении работ, машинист ППУ Григорий КОЛЕСНИКОВ рапортовал руководству:

«Отогрели, разморозили канализационные трубы, которые парализовали канализационную систему всего двухэтажного дома. С поставленной задачей справились!».



Таким образом, команда ЯТЭКа в очередной раз продемонстрировала заботу о жителях поселка Кысыл-Сыр, и доказала свою готовность помогать Вилюйскому улусу, с которым ее связывает давнее сотрудничество.