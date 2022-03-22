Как ОСАГО защитит автовладельцев

Эксперты страхового рынка объясняют, почему меры, принимаемые регулятором и страховщиками направлены прежде всего на поддержание автомобилистов.

Одна из последних правительственных инициатив по отмене годичного срока пересмотра тарифов ОСАГО – это первая мера по минимизации ущерба страховых компаний и обеспечению функционирования рынка, что несомненно важно в первую очередь для страхователей. Ранее закон об ОСАГО ограничивал возможности ЦБ по изменению тарифов и не позволял пересматривать их чаще, чем раз в год.

Новый законопроект, подписанный Президентом РФ 8 марта, временно приостанавливает действие данных ограничений до конца 2022 года. При этом страховщики надеются поддерживать стоимость полисов на прежнем уровне для подавляющего большинства автовладельцев.

Пётр Шкуматов, руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов»: «Мы видим значительное подорожание автозапчастей и автомобилей, что ударит по российским автомобилистам в первую очередь. Задача отечественных законодателей, Центробанка и страхового сообщества защитить автомобилистов и помочь с наименьшими потерями пережить тяжелый период«.

Ещё одной мерой, которая может облегчить жизнь россиян, стали недавно принятые поправки касательно справочников по стоимости автозапчастей, которыми страховщики руководствуются при расчете размера страховой выплаты. Теперь они будут обновляться каждые три месяца, что позволит более оперативно реагировать на изменения стоимости.

Кроме того, новые справочники с февраля 2022 года размещаются на сайте РСА для публичной проверки, то есть любой автовладелец может посмотреть указанную стоимость на запчасть и при необходимости внести соответствующие корректировки.

Принятые меры позволят страховщикам опираться на актуальную информацию при расчете стоимости ремонта, а водителям, соответственно, не придется доплачивать за ремонт автомобиля из своего кармана.