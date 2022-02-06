Грандиозный успех «Киэргэ» на ювелирной выставке в Петербурге!

Со 2 по 6 февраля в Санкт-Петербурге проходит традиционная ювелирная выставка «JUNWEX Петербург». Мир драгоценной роскоши и изысканного ювелирного искусства.

«JUNWEX Петербург» — первый проект JUNWEX с богатой 29-летней историей, к тому же обладающий своей «изюминкой»: выставка каждый раз открывает год, устанавливает вектор дальнейшего развития ювелирной индустрии и при этом соответствует уровню культурной столицы России.

Традиционно выставка представляет отраслевые компании России, а также ряд зарубежных брендов.

В ювелирной выставке участвуют и якутские компании.

Основного успеха добилась ювелирная фирма «Киэргэ», удостоенная Гран-при за образ «Небесная невеста», созданный в коллаборации с прославленным якутским модельером Августиной ФИЛИППОВОЙ. Эскизы Августины Николаевны, исполнение костюма под ее руководством, серебряные украшения, выполненные мастерами-ювелирами «Киэргэ». И все вместе – «Небесная невеста», взявшая Гран-при ювелирной выставки «JUNWEX Петербург».