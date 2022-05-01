Глава Якутии поздравил участников первомайской демонстрации

В День Весны и Труда тысячи трудовых коллективов впервые после двухлетнего перерыва прошли в праздничном шествии по улицам городов и сел Якутии. С главной трибуны в Якутске к участникам первомайской демонстрации обратился Глава Якутии Айсен Николаев.

«Сегодня мы все в едином строю встречаем этот замечательный праздник. Мы гордимся тем, что в этом году солнечный Первомай практически совпал со 100-летием нашей любимой республики. Мы встречаем этот праздник воодушевленные: идем вперед, трудовые достижения якутян известны всей России», — сказал Айсен Николаев.

Глава Республики сообщил о том, что Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда России Владимиру Африкановичу Михайлову, дояру животноводческого коллектива «Крестях» Сунтарского улуса. «Это показывает, что из Якутии всегда выходили и выходят люди, которые своим трудом прославляют родную землю и всю Россию», — подчеркнул он.

Ил Дархан выразил уверенность в том, что несмотря на все сложности, западные санкции Якутия и вся страна продолжат идти вперед.

Жителей республики поздравил сенатор Российской Федерации Александр Акимов. «Мы гордимся и любим родную республику в составе Российской Федерации. Якутия сегодня находится в лидерах промышленного производства, наши труженики показывают отличные результаты», — сказал он.

Депутат Государственной Думы Галина Данчикова отметила, что Первомай объединяется людей всех профессий, поколений, убеждений, всех тех, кто своими навыками, профессионализмом укрепляют экономический потенциал республики и всей страны, своим трудом повышает качество жизни людей.

С приветствием также выступили первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Жирков, глава городского округа Якутск Евгений Григорьев и другие.

Шествие открыла главная колонна, посвященная Году культурного наследия России, 100-летию Якутской АССР и Году матери в Якутии, 390-летию города Якутска и 200-летию первого представительного органа Якутска. После них прошли колонны руководства республики, народных депутатов, городского округа Якутск, Федерации профсоюзов. Следующими стали лучшие учащиеся школ города. Отдельной колонной прошли лучшие медицинские работники.