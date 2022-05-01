01.05.2022
12:59
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Праздники

Глава Якутии поздравил участников первомайской демонстрации

В День Весны и Труда тысячи трудовых коллективов впервые после двухлетнего перерыва прошли в праздничном шествии по улицам городов и сел Якутии. С главной трибуны в Якутске к участникам первомайской демонстрации обратился Глава Якутии Айсен Николаев.

«Сегодня мы все в едином строю встречаем этот замечательный праздник. Мы гордимся тем, что в этом году солнечный Первомай практически совпал со 100-летием нашей любимой республики. Мы встречаем этот праздник воодушевленные: идем вперед, трудовые достижения якутян известны всей России», — сказал Айсен Николаев.

Глава Республики сообщил о том, что Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда России Владимиру Африкановичу Михайлову, дояру животноводческого коллектива «Крестях» Сунтарского улуса. «Это показывает, что из Якутии всегда выходили и выходят люди, которые своим трудом прославляют родную землю и всю Россию», — подчеркнул он.

Ил Дархан выразил уверенность в том, что несмотря на все сложности, западные санкции Якутия и вся страна продолжат идти вперед.

Жителей республики поздравил сенатор Российской Федерации Александр Акимов. «Мы гордимся и любим родную республику в составе Российской Федерации. Якутия сегодня находится в лидерах промышленного производства, наши труженики показывают отличные результаты», — сказал он.

Депутат Государственной Думы Галина Данчикова отметила, что Первомай объединяется людей всех профессий, поколений, убеждений, всех тех, кто своими навыками, профессионализмом укрепляют экономический потенциал республики и всей страны, своим трудом повышает качество жизни людей.

С приветствием также выступили первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Жирков, глава городского округа Якутск Евгений Григорьев и другие. 

Шествие открыла главная колонна, посвященная Году культурного наследия России, 100-летию Якутской АССР и Году матери в Якутии, 390-летию города Якутска и 200-летию первого представительного органа Якутска. После них прошли колонны руководства республики, народных депутатов, городского округа Якутск, Федерации профсоюзов. Следующими стали лучшие учащиеся школ города. Отдельной колонной прошли лучшие медицинские работники.

Фото: Андрея Сорокина.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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