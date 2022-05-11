11.05.2022
17:46
332
Якутск
Фотофакт: Признание в любви на мониторе в Якутске…
Признание в любви на мониторе возле стадиона «Туймаада» — делится подписчик телеграм-канала ДЬИИКЭЙ.
Источник: https://t.me/djiikey
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