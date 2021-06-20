Если одного направляют на поиски, то второй очень переживает

20 июня отмечается День кинолога МЧС России. 25 лет назад, 20 июня 1996 года, был подписан приказ о создании поисковой кинологической службы отряда Центроспас. С тех пор служебные собаки стали неотъемлемой частью спасательных подразделений. В ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» кинологическое подразделение функционирует с 2007 года. За этот период спасатели-кинологи со своими подопечными участвовали в различных поисково-спасательных операциях по всей республике. Сегодня о четвероногих помощниках нам расскажут спасатели-кинологи.

За плечами Максима Белодедова – почти одиннадцать лет работы в Службе спасения РС(Я):

— Немецкие овчарки Алый и Петра работали с начала основания кинологического подразделения, их привезли из Новосибирска. С ними мы объездили практически всю республику. Поиск заблудившихся, пропавших людей в природной среде — основная часть работы собак-спасателей. Вызовы поступают со всей Якутии, ведь большую часть ее территории занимают лесные массивы.

В 2012 году Петра отыскала заблудившегося парня на Вилюйском тракте в Якутске. В 2013-м на поисках двух пропавших девочек в Синске Хангаласского района Алый сразу взял след, указал, где они жили, в каком месте в последний раз играли, кормили кроликов, с точностью отразил их ежедневный маршрут, как потом подтверждали соседи. По результатам работы собаки, получалось, что дети не выходили за границы села, но до нашего прибытия девочек искали, если они и выходили из населенного пункта, то следы в процессе поисков могли просто затоптать. В 2014-м с Петрой участвовали в поисках четырехлетней Карины Чикитовой, проведшей двенадцать дней в лесу. Мы отрабатывали тогда сторону, противоположную той, где ее обнаружили наши коллеги со Службы спасения РС(Я).

Сейчас мы работаем уже со вторым поколением служебных собак. Это две бельгийские овчарки (малинуа) братья Арс и Арго, их родители служебные собаки Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте. Малинуа, в отличие от немецких овчарок, более сообразительные, умные, активные. Эта порода известна во всем мире, благодаря своему уму, послушанию, используется как за рубежом, так и в России в полиции, армейских подразделениях, собаки обнаруживают наркотики, взрывчатку.

У нас они с пяти месяцев, оба альфа, ярко выраженные лидеры, сейчас им по два с половиной года. Из их последних поисковых работ — недавно участвовали в поисках человека на Табагинском мысу. Они молодые, перспективные, у них еще все впереди. Каждый из них «заточен» на работу, она для них — лучшее вознаграждение. Регулярно занимаемся с ними, ежедневно – прогулки, в теплое время года купание — хорошая нагрузка и своего рода развлечение для них. Собаки должны быть всегда в отличной физической форме, быть круглосуточно готовыми к работе.

Мы готовим их к поиску людей в природной среде при помощи различных снарядов на базе и на выездных тренировках. К примеру, один из спасателей уходит в неизвестном для нас направлении в радиусе пяти километров и овчарки должны найти его. Арс и Арго всегда справляются с задачей. Кроме того, проводим тренировки в заброшенных зданиях, на завалах – готовим к работе для поиска людей при техногенных ЧС. Собаки не боятся ни высоты, ни закрытых пространств, — отмечает спасатель-кинолог.

На первый взгляд, собаки очень похожи, но, спустя время понимаешь: они совершенно разные. Арс крупнее, более ласковый, спокойный, Арго – холерик, но в их глазах с самого начала нашей встречи одни и те же вопросы: «Какая задача у меня сегодня? Что я должен делать? Кого ищем?»

На месте, где проходят их ежедневные прогулки, есть небольшой котлован, заполненный водой. Арс и Арго хотят окунуться, но сделать это могут только с разрешения. Получив его, псы с разбега прыгают в воду и радостно плывут к берегу. Арго получает настоящее наслаждение от купания, в прыжке грациозно входит в воду. По его брату видно, что, охладившись, он входит в воду с меньшим энтузиазмом – больше за игрушкой, чтобы с серьезным видом доставить ее спасателю.

— У собак есть свой хозяин, но они хорошо работают в паре и с каждым из нас, — говорит спасатель-кинолог Максим Маденов, который работает в кинологическом подразделении Службы спасения РС(Я) с момента его открытия – уже четырнадцать лет. Арс – мой, Арго – пес Максима.

До службы спасения мы с Максимом были кинологами в службе безопасности якутского аэропорта, так что опыт работы со служебными собаками у обоих приличный. Помимо основной специальности, каждый из нас прошел специальное обучение на кинолога. Я обучался в Дмитрове – в Подмосковье, Белодедов – в Новосибирске.

Лучшее поощрение для наших собак – сама работа. Для них это игра, но одновременно они понимают, что работают. И в этом их смысл жизни. К тому же псы отлично различают, когда можно поиграть, а когда начинается серьезная работа. Если одного направляют на поиски, то второй очень переживает и тоже рвется в бой. Дома у меня нет питомцев, так как работа связана с частыми командировками.

Кинолог должен быть физически подготовленным, обладать многими навыками, отлично разбираться в топографии, ориентировании на местности, как и любой спасатель, но еще и хорошо разбираться в психологии собаки, понимать, как распространяется запах, как «работает» воздух, предугадывать, как бы поступил потерявшийся человек, быть одной командой со своим псом.

В профессиональный праздник желаем кинологам и четвероногим спасателям Службы спасения республики успехов в работе! Они отличная команда, понимающая друг друга без слов.