Что ждет ОСАГО в ближайшей перспективе?

Цены, указанные в нынешних справочниках автозапчастей, учитывают повышение стоимости комплектующих на 28,7% из-за сложившегося дефицита и роста цен в связи с антироссийскими санкциями и уходом с отечественного рынка многих иностранных производителей. Соответственно, многие эксперты ожидают повышения размера средней выплаты по ОСАГО, которая и так увеличилась по сравнению с маем прошлого года на 13% (с 66 328 руб. до 74 806 рублей).На фоне текущих событий представители страхового сообщества констатируют стремительный рост убыточности сегмента ОСАГО. Так, по данным РСА в первом квартале 2022 года коэффициент убыточности составил 96,2%, а в некоторых регионах он уже сейчас превышает 100%. Например, в Приморском крае на каждые заработанные страховщиками 100 рублей премий приходится 168 рублей страховых выплат. В итоге страховщики в сегменте ОСАГО фактически работают себе в убыток. При этом стоимость полисов на протяжении трех лет оставалась неизменной и составляла в среднем около 5 600 рублей.

«Сейчас сложилась особенная ситуация. Запчасти для восстановительного ремонта на большинство марок официально не поставляются, а неофициальные каналы за счёт непрозрачности и огромного количества посредников делают инфляцию в урегулировании убытков по автострахованию огромной и неконтролируемой. Кроме того, они несут дополнительные риски из-за ненадёжности цепочки поставок. Соответственно, рассчитать сейчас справедливый тариф по ОСАГО становится крайне сложно. Достоверной статистики, на которую можно было бы опереться, попросту нет», — пояснил эксперт страхового рынка, руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России Андрей Крупнов.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов считает, что одним из способов улучшения ситуации в сегменте ОСАГО станет расширение тарифного коридора, которое готовит регулятор рынка Центральный банк РФ. Данный инструмент успешно применялся Центробанком на протяжении нескольких лет и показал свою высокую эффективность в сегменте обязательного автострахования на фоне индивидуализации тарифов ОСАГО. Последнее расширение произошло в декабре 2021 года и составило 10% в обе стороны для физлиц и 30% для других категорий транспортных средств, включая такси. Однако это расширение тарифного коридора, как и предыдущее в сентябре 2020 года, не привело к резкому повышению стоимости полисов, которого каждый раз опасаются противники ОСАГО. Так, за первые три недели 2022 года средняя премия по ОСАГО в среднем по России составила 5 789 рублей, что практически совпадало с аналогичным показателем 2021 года. Поэтому анонсированное расширение на 26% для большинства категорий транспортных средств, считает эксперт, также не повлечет за собой резкого удорожания «автогражданки», но позволит сегменту эффективно адаптироваться под новые реалии, сделав тарифы более гибкими в зависимости от степени аварийности автовладельца.