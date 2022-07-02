Баина Бадмаева, поймавшего упавшего с 12-го этажа мальчика, представят к награде

38-летний Баин Бадмаев, получивший травму руки, когда ловил 5-летнего мальчика, падающего с 12 этажа в Якутске, сейчас находится в отделении травматологии Республиканской больницы №2 – Центре экстренной медицинской помощи, сообщает YAKUTIA.KP.RU. Бадмаев увидел свисающего мальчика с балкона, когда возвращался домой, забрав детей из детского сада. Он и еще двое мужчин пытались поймать падающего малыша на покрывало, но поймать его не смогли, он упал на Баина, который вытянул руки. У него диагностирован перелом одной руки.

– Я не хочу ничего рассказывать, пока мальчику не станет лучше. Не вижу ничего особенного в своем поступке, ничего сверхъестественного. Сейчас главное, чтобы ребенок выкарабкался, – говорит Баин.

Как сообщила пресс-служба МВД Якутии, после выписки из больницы Баина Бадмаева планируют представить к награде за мужественный поступок.

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