30.06.2022
21:17
1998

Происшествия

Врачи борются за жизнь ребенка, упавшего с 12 этажа

Сегодня, 30 июня, в г.Якутске, с адреса по ул.Лермонтова, бригадой Скорой помощи оперативно доставлен в Педиатрический центр РБ1-НЦМ ребёнок 2017 г.р., выпавший с окна.
В медучреждении ребенку оказана экстренная медицинская помощь. В настоящий момент его состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. Медики предпринимают весь комплекс мер, необходимых для спасения ребенка, сообщает пресс-служба Минздрава РС(Я)

В Якутске с 12 этажа выпал 5-летний ребенок — его поймал мужчина!
Фото: Пресс-службы СУ СК РФ по РС(Я)
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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