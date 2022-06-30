30.06.2022
21:17
1998
Происшествия
Врачи борются за жизнь ребенка, упавшего с 12 этажа
Сегодня, 30 июня, в г.Якутске, с адреса по ул.Лермонтова, бригадой Скорой помощи оперативно доставлен в Педиатрический центр РБ1-НЦМ ребёнок 2017 г.р., выпавший с окна.
В медучреждении ребенку оказана экстренная медицинская помощь. В настоящий момент его состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. Медики предпринимают весь комплекс мер, необходимых для спасения ребенка, сообщает пресс-служба Минздрава РС(Я)
Фото: Пресс-службы СУ СК РФ по РС(Я)
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)
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