04.12.2022
15:51
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Общество

Арсен Томский переносит проекты по развитию в Казахстан

Предприниматель Арсен Томский (основатель сервиса inDrive) сообщает в своем телеграм-канале о запуске в Казахстане развивающих проектов. Тем не менее, стоит отметить, что в Якутии все еще продолжают работать некоммерческие проекты такие как поддержка кинематографа, экологические и другие проекты:

Все бы хорошо, но очень жаль, что у нас все меньше и меньше возможностей вести некоммерческие развивающие проекты в России, а значит и в Якутии. Надеюсь рано или поздно страна придет в норму и мы сможем продолжать эту работу в больших масштабах.

Базовым регионом где будут пилотироватся наши проекты развития становится Казахстан. После отладки и подтверждения эффективности будем расширять их на многие другие страны мира.

В Казахстане работает проект Iskra.Football от inDrive. К секциям открытым ранее в России добавились первые три секции в малых городах Казахстана — Зеренде, Жанибек и Улытау. Ребята получили возможность заниматься футболом в бесплатных и хорошо оснащённых секциях, где поддерживается атмосфера позитива и поддержки, без криков и давления. В следующем году в Казахстане откроется еще 7 секций в малых городах и поселках, будут открыты первые секции в новых странах.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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