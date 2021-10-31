Алевтина Эверстова: Здоровье мужчины во многом зависит от жены

В Якутской городской Думе немало депутатов-врачей, одним из них является Алевтина ЭВЕРСТОВА, главный врач поликлиники № 1, отличник здравоохранения РФ, заслуженный врач РС (Я), доцент мединститута СВФУ. В 2018 г. избиратели в третий раз доверили ей защищать их интересы в Гордуме.

Сегодня мы говорили с Алевтиной Васильевной о таких важных вещах, как влияние питания на здоровье, а также о том, почему женщины живут дольше, чем мужчины и почему, несмотря на активную вакцинацию растет заболеваемость и даже летальность от COVID-19.

— Алевтина Васильевна, вы реализовали проект «Умное питание», расскажите об этом подробнее. Как нужно питаться, чтобы быть здоровым?

— Через этот проект я стараюсь доходчиво донести до людей основные принципы умного питания. И не просто как теоретические знания. При поддержке малого бизнеса, кафе и ресторанов г. Якутска, мы учим группы людей готовить полезную, здоровую и вкусную пищу. Наше питание должно быть сбалансированным, богатым витаминами, минеральными веществами и т.д.

Первым шагом к умному питанию является анализ собственных пищевых привычек. Если у человека имеется избыточный вес, то необходимо стремиться к тому, чтобы количество съеденных калорий было меньше потраченных. Также важно отрегулировать свой режим дня, обязательно ввести в свой рацион завтраки. Научные исследования подтверждают, что наличие завтрака минимизирует шансы переесть в течение дня, поэтому умное питание немыслимо без хорошего завтрака.

В любом приеме пищи должно присутствовать достаточное количество белка. Принципы умного питания – это не диета, они построены на основании заботы о здоровье, тем не менее, когда люди переходят на умное питание, начинают постепенно сбрасывать вес. Дело в том, что ожирение не является естественным состоянием организма, тело стремится избавиться от лишних килограммов и оздоровиться. Небольшое содействие естественному процессу похудения приносит ошеломительные результаты.

Умное питание – это золотая середина, оно располагается между бесконтрольным поглощением огромных количеств пищи и жесткими диетами с непозволительно строгими запретами на пищу.

Наши предки питались исключительно натуральной пищей, в их рационе испокон веков были молочные продукты, мясо, рыба, ягоды, дикоросы и т.д. С развитием цивилизации все больше людей стали переходить на консервированные продукты и еду быстрого приготовления. Однако исследования ученых, практикующих врачей показывают, что все это не всегда полезно, а даже вредно для здоровья человека. Продукты, предлагаемые широким ассортиментом супермаркетов, с каждым годом становятся все более непригодными в пищу. В составе продуктов питания все больше непонятных ингредиентов. Разве «пластиковая» еда сможет сделать человека здоровым и помочь прожить долгие годы? Нет!

В этой связи в последние годы врачи, диетологи бьют тревогу и пропагандируют здоровый образ жизни, а, это, прежде всего, здоровое питание. Многочисленные исследования подтверждают, что большинство болезней начинается от совершенно неправильного питания и образа жизни! То, что мы едим и как это едим, отражается на нашем самочувствии.

— Сейчас многие люди стали следить за своим весом, а раньше считалось, чем крепкий, крупный человек, значит, здоровый. Если похудел, думали не заболел ли. Получается, понятие о здоровье со временем меняется?

— Достаточно взглянуть на человека, и с первого взгляда становится ясно, есть ли у него культура умного питания. Отрадно, что глава республики Айсен Николаев и глава г. Якутска Евгений Григорьев следят за собой, своим здоровьем. При их колоссальной нагрузке это — серьезное достижение. Значит, их жены смогли организовать правильное питание своей семьи. И таких якутян с каждым годом становится очень много.

— Какие результаты показывает проект по мужскому здоровью? По статистике, женщины живут дольше, чем мужчины, с чем это связано?

— Мужчины не любят признаваться в том, что имеются проблемы со здоровьем, и в то же время очень ранимы. Поэтому жены должны следить за его здоровьем, чтобы обращение к специалистам было своевременным. Проект «Мужчинам – здоровье и долголетие» базируется в поликлинике №1 г. Якутска, но в определенные дни мы принимаем всех обратившихся мужчин, без учета территориальности, причем без всяких формальностей и документов. К нам приезжают даже из улусов, настолько востребована эта услуга.

Но стоит признать, что практически во всех странах мира женщины живут дольше, чем мужчины. Во-первых, это гены. По мнению ученых, одна из возможных причин предположительно связана с той ролью, которую играют хромосомы, определяющие пол человека.

Во-вторых, гормоны. Мужской гормон не только влияет на развитие костной и мышечной ткани, но и толкает мужчин к весьма рискованному поведению, особенно в подростковом возрасте. Из-за всплеска этого гормона молодые люди вовлекаются в драки, занимаются вождением мотоцикла или машины на высокой скорости, ищут острые ощущения, а кроме того, склонны к суициду.

И в третьих, род занятий и образ жизни также влияют на продолжительность жизни. На территориях, охваченных войнами или вооруженными конфликтами, средняя продолжительность жизни мужчин резко сокращается, поскольку во время таких событий гибнут, главным образом, мужчины в довольно молодом возрасте.

В России, например, мужчины в среднем живут на 13 лет меньше, чем женщины. В какой-то мере это объясняется повышенным по сравнению с другими странами пристрастием российских мужчин к алкоголю.

Есть такие регионы, где разница между продолжительностью жизни женщин и мужчин очень велика. Отчасти это можно объяснить тем, что мужчины более склонны к курению, перееданию и употреблению алкоголя и наркотиков, что резко сокращает их ожидаемую продолжительность жизни.

— Несмотря на активную вакцинацию населения, сейчас идет всплеск заболеваемости COVID-19. В прошлом году прививки не было, но количество заболевших было в разы ниже. Чем это можно объяснить?

— Вакцинация против COVID-19 имеет очень высокие показатели эффективности, снижает тяжелое течение заболевания и необходимость в госпитализации, но при этом, не обеспечивает стопроцентной защиты. Кроме специфических характеристик вакцины, на ее эффективность могут влиять несколько факторов, такие как возраст привитого, наличие у него фоновых заболеваний, в том числе перенесенного COVID-19 и текущие контакты с заболевшими людьми. После начала вакцинации против COVID-19 необходимо продолжать соблюдать все меры, снижающие риск заражения, в частности, держаться на расстоянии от окружающих, носить маску и мыть руки.

Хотя вакцина против COVID-19 наиболее эффективно защищает привитого человека от тяжелого течения заболевания и смерти, то ее способность предупреждать заражение вирусом и его передачу другим людям все еще изучается.

Поэтому повторю то, что постоянно твердим через все каналы – надо вакцинироваться, а тем, у кого подошел срок – ревакцинироваться. Это действительно единственный способ остановить опасный и очень заразный вирус, другого пути нет.

— Вы являетесь председателем комиссии по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям. Теперь в культурно-развлекательные и спортивные заведения, кафе, рестораны пускают по QR-коду. Как это отразится на бизнесе?

— Рост числа заболевших коронавирусом по всей России вынуждает правительство нашей республики вводить новые ограничения, чтобы сдержать инфекцию. Доступ в клубы, кафе и рестораны, а также на массовые мероприятия будет возможен только по QR-коду. Это необходимая мера, так как ситуация с заболеваемостью в нашей столице по-прежнему остается сложной. Поэтому властями города было принято решение об обязательной вакцинации работников определенных отраслей, в том числе сферы образования, здравоохранения, услуги и.т.д.

Доступ в спортивно-развлекательные, культурные заведения Якутска будет открыт только посетителям, имеющим сертификат о вакцинации, либо сертификат о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией, подтверждаемые QR-кодом. Данный код можно получить на портале Госуслуг.

— Профессию выбирают неслучайно. Что вас побудило стать врачом?

— Я родилась в Нюрбе, когда была маленькая наша семья переехала в Якутск, где я окончила школу №27. В семье нас трое детей, когда родители работали, я часто оставалась дома за старшую, смотрела за младшими. Однажды мама сломала ногу и полгода была прикована к постели, в то время, ухаживая за ней, я приняла твердое решение стать врачом и помогать людям. Из-за этого мне пришлось оставить легкую атлетику, в то время я серьезно занималась спортом, входила в сборную Якутска. Тренер возлагал на меня надежды в большом спорте, но желание идти в медицину, получить необходимые знания, навыки и оказывать людям помощь, когда они в этом больше всего нуждаются, было сильнее.

— Что для Вас значит город Якутск? После затяжных и разрушительных лесных пожаров, очень морозной зимы многие якутяне переехали из республики в поисках лучшей жизни.

— Якутск занимает особое место в моем сердце, здесь я окончила школу, Мединститут, начала трудовую деятельность, в этом городе встретила своего мужа, родились дети, внуки. И всем, чего я добилась в жизни, обязана моему любимому городу, пусть с суровой длинной зимой, коротким жарким летом, но таким родным и близким.