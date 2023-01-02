Айсен Николаев: Встретился с хранителем традиций народа саха

Встретился с хранителем традиций народа саха, Почетным жителем республики, народным мастером – уважаемым Борисом Федоровичем Неустроевым – Мандар Уус.

Как и всегда, разговор с Борисом Федоровичем прошел на одном дыхании – настолько это мудрый, глубокий человек. Он рассказал о работе этнологического музейного комплекса «Мандар Уус», открывшегося в селе Баяга Таттинского улуса. Там собрана уникальная коллекция старинных орудий труда, охоты и военного дела и их копий, выполненные известными мастерами кузнечного дела Якутии — его учениками. Благодарю Бориса Фёдоровича за встречу и мудрые слова поддержки. Желаю ему крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии на долгие годы!

Айылҕаттан айдарыылаах тимир ууһун, норуот маастарын, ытык киһибитин Борис Федорович Неустроевы – Мандар Ууһу кытта истиҥ көрсүһүү ааста. Борис Федорович Баайаҕаҕа арыллыбыт саҥа түмэл, «Мандар Уус» комплекс үлэтин туһунан сэһэргээтэ. Ытык киһибит сыала-соруга олоххо киирбититтэн олус үөрэр, махтанар, инникитин даҕаны былаана киэҥ. Борис Федоровичка кытаанах доруобуйаны, этэҥҥэ буолууну, үгүс үтүмэн үөрүүлээх куннэри баҕарабын!