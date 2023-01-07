07.01.2023
10:26
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Праздники

Айсен Николаев: С Рождеством Христовым!

Этот светлый праздник всегда дарит нам надежду и радость, укрепляет дух и веру в светлое будущее. Рождество — время добрых помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи. А настоящее счастье — делиться любовью с окружающими, близкими и родными. Желаю каждому беречь и множить в своем сердце веру, надежду и любовь! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, любви и гармонии, душевного тепла и благополучия!

Фото: t.me/aisen_nikolaev
Источник: t.me/aisen_nikolaev

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