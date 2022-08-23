Жителей Якутии приглашают на курсы по востребованным и перспективным профессиям

Республика Саха (Якутия) в числе других 15 регионов Российской Федерации участвует в реализации мероприятия «Внедрение программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям» в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы».

Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) определен в качестве регионального оператора. Для определения перечня востребованных и перспективных профессий был проведен мониторинг рынка труда региона.

Дорогие жители Якутии, приглашаем записаться на курсы по востребованным профессиям:

«Контролёр-кассир», 144ч. — https://copp14.ru/education/programs/2232

144ч. — https://copp14.ru/education/programs/2232 «Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом», 144 ч. — https://copp14.ru/education/programs/2233

«Горнорабочий подземный» , 144 ч. — https://copp14.ru/education/programs/2234

, 144 ч. — https://copp14.ru/education/programs/2234 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» , 256 ч. — https://copp14.ru/education/programs/2235

, 256 ч. — https://copp14.ru/education/programs/2235 «Исполнитель художественно-оформительских работ», 144 ч. — https://copp14.ru/education/programs/2236 ⠀

Программы отобраны с учетом анализа регионального рынка труда и запроса работодателей. Всего 10 организаций участвуют в качестве заказчиков и предоставляют экспертов для реализации профессионального обучения.

Обучение на бесплатной основе пройдут граждане различной категории: безработные и ищущие работу, работники крупных предприятий, малого и среднего бизнеса, граждане с ОВЗ, студенты СПО и ВО, обучающиеся общеобразовательных организаций и другие.

«В 2021 году началась реализация нового мероприятия федерального проекта “Молодые профессионалы” – внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным профессиям. В этом году мероприятия проводятся в 15 субъектах Российской Федерации, в регионах мероприятия реализуются в опоре на центры опережающей профессиональной подготовки», – сообщила заместитель генерального директора по подготовке кадров Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) – директор Академии Ворлдскиллс Россия Светлана Крайчинская.

Кроме Якутии в числе регионов-участников Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Иркутская, Кемеровская, Московская, Новгородская, Самарская, Свердловская, Томская, Тюменская области, Санкт-Петербург, республики Башкортостан, Татарстан и Ставропольский край.

По вопросам обучения обратиться по к.т.: 8(924)172-02-52, 8(924)460-22-60