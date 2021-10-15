15.10.2021
13:00
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Медицина

Закрытая аптека в Саскылахе возобновила работу

Прокуратура Анабарского района провела проверку соблюдения законодательства о лекарственном обеспечении.  Установлено, что аптечный пункт в селе Саскылах, принадлежащий АО «Сахафармация»,  в связи с отсутствием фармацевта перестал осуществлять свою деятельность по отпуску лекарственных средств, в том числе жизненно необходимых, что влечет нарушение прав широкого круга лиц.

Также нарушены взятые организацией на себя обязательства по государственному контракту на оказание  услуги по приемке, хранению и отпуску лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания отдельным категориям граждан.

Прокуратура внесла в адрес генерального директора АО «Сахафармация» представление об устранении нарушений закона и прав граждан.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования работа аптечного пункта возобновлена.

Фото: ЯСИА
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
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