Закроют ли детсады из-за коронавируса?

В столице зафиксировано 8 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди учащихся, 5 случаев среди работников общеобразовательных учреждений, 11 случаев среди работников дошкольных учреждений, 11 воспитанников детских садов.

«Все детские сады г. Якутска, в количестве 63 учреждений, продолжают работу. Закрыта одна группа детского сада по причине превышения порога заболеваемости ОРВИ», — сообщил начальник Управления образования г. Якутска об организации учебного процесса в столице Алексей Семенов.

«Вакцинация идет по плану, на сегодняшний день вакцинировано 3 647 работников», — доложил начальник Управления образования.

Также Алексей Семенов напомнил о приостановлении действия школьных транспортных карт. С 14 мая 2021 года бесплатным проездом на городском общественном транспорте смогут воспользоваться только обучающиеся 9 и 11(12) классов.

Евгений Григорьев поручил усилить работу по контролю за соблюдением санитарных норм в ночных развлекательных заведениях в выходные дни. В дневное время в округах и пригородах будут проводиться рейды по торговым объектам, оптовым базам, общественному транспорту. Внимание будет уделено дезинфекции общественных объектов, в первую очередь скамеек, поручней, дверных ручек и других контактных поверхностей, будет усилен контроль за проведением текущей уборки и дезинфекции в подъездах жилых домов.