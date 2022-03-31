Юрий Куприянов: Журнал Байанай возрождает наши духовные ценности

В связи с 20-летием журнала охотников и рыболовов «Байанай» грамотами Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) отмечены выпускающий редактор Василий Никифоров, ответственный редактор Татьяна Григорьева, дизайнер Александр Заболоцкий, директор Юрий Борисов.

— Нашей республике нынче исполняется 100 лет, получается, почти четверть века из них мы прожили вместе с журналом «Байанай». За это время сформировалось целое поколение читателей, и своим творческим трудом вы вносите существенный вклад в дело возрождения национальных традиций народов Якутии, — отметил Юрий Куприянов.

Как отметили, выступавшие гости, это интересное и очень красочное издание. В каждом номере можно найти много разных рассказов, историй, последние новости на тему охоты и рыбалки, новости из разных регионов республики и России, конкурсы, викторины.

Среди постоянных рубрик были отмечены: Гость редакции, Закон тайги, Охотничье собаководство, Советы бывалых, Большая рыбалка, На охотничьих тропах и т.д. Много фоторепортажей на темы: В объективе природа, Дары Байаная, Клевая рыбалка и т.д.

Журнал входит в 5-ку лучших этнических изданий России и издается самым большим тиражом по всей Якутии.

По прозвучавшей информации научно-популярный журнала для охотников и рыболовов «Байанай» (Дух охоты) издается с 2002 года и выходит каждый месяц с объемом в 100 стр. Печатается на национальном якутском и на русском языках.