Юбилей уникального учреждения Якутии

Сегодня, 22 октября, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев принял участие в юбилейном мероприятии в честь 25-летия со дня образования Государственного хранилища ценностей Республики Саха (Якутия) и торжественной церемонии передачи ценностей в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Саха (Якутия).

В приветственном слове Ил Дархан подчеркнул, что наша республика — единственный субъект в Российской Федерации, который имеет государственное хранилище драгоценных камней и драгоценных металлов. Сегодня все субъекты страны имеют право создавать государственные хранилища. Глава Якутии оценил, что принятию этого важного решения на федеральном уровне во многом способствовала деятельность Государственного хранилища ценностей Республики Саха (Якутия).

«Мы помним, в каких непростых условиях в 1996 году Михаил Ефимович Николаев принимал решение о создании Гохрана. Время показало, что было принято правильное решение. За эти годы Гохран стал центром, через который тысячи гостей по-настоящему понимают Якутию, узнают о богатствах её недр. Сокровищница прославляют нашу республику», — сказал Айсен Сергеевич.

Айсен Николаев высоко оценил труд основателей и ветеранов Гохрана Якутии, которые внесли огромный вклад в создание и наращивание уникального фонда драгоценных металлов и камней.

В торжественной обстановке Ил Дархан вручил государственные награды работникам Государственного хранилища ценностей Республики Саха (Якутия).