Врач-политик предложил провести ысыах только для вакцинированных

Иван ЛУЦКАН, главный офтальмолог Якутии и известный политик предложил в Сети «главам муниципальных образований рассмотреть вопрос проведения Ысыахов только для тех, кто вакцинировался или имеет титр антител».

И тут же получил кучу хейтов. От по-матерински мягкого укора: «Взрослейте уже , Иван» до радикально-агрессивного: «На входе поставьте гвардейцев с автоматами, проверять аусвайс- справку о вакцинировании». Звучали предложения уровня Школы злословия «провести ысыах и для невакцинированных?», с оттенком поддержки местного производителя «Просто обязать носить маски (тканевые, можно и с якутскими узорами)». Комментаторы хорошо знают российские законы: «не пуская не привитых/переболевших вы нарушаете их права». Были и вставшие на сторону молодого главного врача: «Поддерживаю, гулянки или жизни людей?».