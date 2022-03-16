ЯТЭК вышла в финал рейтинга лучших работодателей страны

Платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter составила рейтинг главных работодателей России. По итогам 2021 года ПАО «ЯТЭК» вошел в десятку лучших компаний на Дальнем Востоке с итоговым результатом в 97,89 балла.

Рейтинг работодателей – это масштабное независимое исследование рынка, в котором могут принять участие организации численностью от 100 человек. Фирмы и предприятия оценивали по трём параметрам: готовности сотрудников рекомендовать компанию, желанию соискателей работать в организации и экспертной оценке HR-специалистов предприятия.

ЯТЭК участвует в рейтинге с 2020 года – тогда компания также вошла в число финалистов. Однако в 2021 году количество участников рейтинга работодателей выросло в два раза. В исследовании участвовали 1,9 тыс. компаний и 70 тыс. соискателей. В число финалистов попали 783 компаний и организации. По итогам опроса в отрасли «Энергетика и добыча сырья», где кандидаты выбирали самых желаемых нанимателей, ЯТЭК заняла 18 место в России.

Все финалисты получают официальный сертификат от hh.ru, который подтверждает звание лучшего работодателя года. Привлекает претендентов на работу и заметный значок финалиста рейтинга на страницах компании, в поисковой выдаче и в вакансиях на hh.ru. По словам руководителя отдела подбора и адаптации персонала Елены Ланской, рейтинг работодателей – это показатель открытости и включенности бизнеса и доверия со стороны людей.

«Конкурировать за кандидатов с каждым годом становится всё сложнее. Мы участвуем в рейтинге для того, чтобы претенденты на вакансии не только слышали о продукте и услугах нашей компании, но и получали информацию о нас как о работодателе. Нам очень важно, что о нас думают соискатели и сотрудники, мы шаг за шагом выстраиваем HR-бренд ПАО «ЯТЭК». А учитывая текущее положение дел на рынке труда, имеет значение и репутация, и условия труда, и корпоративная культура, и еще с десяток различных параметров», – подчеркнула Елена Ланская.