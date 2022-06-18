18.06.2022
14:09
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Происшествия

Якутянина по телефону «развели» на 1,3 миллиона рублей

В ОМВД России по Алданскому району обратился 38-летний местный житель. Он пояснил, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и сообщил, что злоумышленники пытаются похитить деньги со счета заявителя. Далее мужчине стали поступать различные ссылки и смс-сообщения с инструкциями о необходимости обновления единого лицевого счета, чтобы не допустить списания денежных средств, следуя которым, потерпевший перевел денежные средства в сумме 1 300 000 рублей на четыре указанных счёта. Только после этого он понял, что стал очередной жертвой мошенников.

Полиция предупреждает: чтобы не оказаться жертвой дистанционных мошенников, не торопитесь действовать под диктовку незнакомых вам лиц. Избегайте действий, которые могут причинить вам финансовый вред.

Фото: Sakhalife
Источник: ОМВД России по Алданскому району

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