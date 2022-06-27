27.06.2022
11:50
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Судебная хроника

Якутянин приговорен к обязательным работам за браконьерство

Прокуратура Нижнеколымского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя п. Черский. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б», «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства, в местах нереста).

В суде установлено, что подсудимый, в октябре 2021 года находясь на акватории р. Колыма, 6 км., незаконно осуществил в период нереста вылов 8 экземпляров рыбы вида чир, а также 9 экземпляров водных биологических ресурсов, относящихся к семейству щуковых. Сумма причиненного преступлением ущерба составила около 77 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к обязательным работам на срок 200 часов.

Прокуратурой района также направлен иск в суд о взыскании с осужденного ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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