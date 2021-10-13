Якутянин осужден за новогоднюю трагедию в присутствии ребенка

Доказательства, собранные следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия), судом признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора 32-летнему жителю города Якутска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствием и судом установлено, что 1 января 2021 года подсудимый и его знакомый распивали спиртные напитки в квартире потерпевшего. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку.

По мере развития конфликта подсудимый нанес хозяину жилища множественные удары руками и ногами по различным частям тела, в том числе в живот и по голове. Злоумышленника не остановило присутствие в помещении малолетнего сына потерпевшего. После драки подсудимый скрылся, а потерпевший через непродолжительное время скончался от полученных травм.

Сын погибшего обратился за помощью к взрослым знакомым, после чего стало известно о смерти мужчины. Вскоре злоумышленник был задержан и помещен под стражу. Специалистами Мобильной кризисной службы ребенку была оказана необходимая помощь для минимизации негативных последствий, причиненных в момент совершения преступления. Мальчик находится под попечением родственницы.

В ходе предварительного следствия мужчина рассказал об обстоятельствах произошедшего. Следователем проведен комплекс необходимых процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Результаты этой работы легли в основу обвинительного приговора.

Приговором суда подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.