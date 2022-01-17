Якутяне отомстили соседу за оскорбление матери

Сотрудниками ОМВД России по Нерюнгринскому району по «горячим следам» установлены лица, причастные к разбойному нападению.

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что группа молодых людей распивали спиртные напитки у одного из приятелей. Вспомнив, что ранее у них произошёл конфликт с соседом, который якобы оскорбил мать одного из них, молодые люди решили с ним разобраться. Ворвавшись к 46-летнему мужчине, злоумышленники, применив насилие, похитили у него два сотовых телефона и устройство для курения «IQOS».

В настоящее время похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.