Якутское УГМС: Уровень воды на средней Лене интенсивно повышается

На р. Лена в Иркутской области нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Улькан Киренского района (в 141 км выше по течению от г. Киренск). До границы с Республикой Саха (Якутия) остается 583 км. Верхняя кромка ледохода — в районе н.п. Марково (в 163 км выше по течению от г. Киренск). Протяженность ледохода составляет 22 км, за сутки ледоход продвинулся на 17 км.

По данным ФГБУ «Якутское УГМС» на средней Лене и ее притоках продолжается повышение уровней воды с интенсивностью от 5 до 20 см за сутки, наблюдается ледостав и вода на льду. На реке Тяня у гидропоста Тяня в ближайшие сутки-двое ожидается подвижка льда.

На реках Алдан, Вилюй и их притоках продолжается подъем уровня воды и суточный рост составляет 5-55 см.

На всем протяжении р.Амга наблюдается повышение уровня воды с интенсивностью от 10 до 37 см за сутки и отмечаются закраины.

На реках севера, северо-востока сохраняется зимний режим.