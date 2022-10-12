Якутское кино покажут бесплатно!

Кинокомпания “Сахафильм” запускает еженедельную акцию “Кино для всех” в рамках 30-летия кинокомпании. В рамках акции состоятся бесплатные показы классических якутских фильмов. Наши фильмы подарят вам добро, искренность, любовь к Родине.



Сеансы состоятся еженедельно по понедельникам, вторниками и средам в 12:00.

Адрес кинозала: пр. Ленина, 45. Входные билеты выдаются в кассе кинозала.

Телефон кассы: 8-914-266-84-42