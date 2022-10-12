12.10.2022
12:11
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Культура
Якутское кино покажут бесплатно!
Кинокомпания “Сахафильм” запускает еженедельную акцию “Кино для всех” в рамках 30-летия кинокомпании. В рамках акции состоятся бесплатные показы классических якутских фильмов. Наши фильмы подарят вам добро, искренность, любовь к Родине.
Сеансы состоятся еженедельно по понедельникам, вторниками и средам в 12:00.
Адрес кинозала: пр. Ленина, 45. Входные билеты выдаются в кассе кинозала.
Телефон кассы: 8-914-266-84-42
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Кинокомпания "Сахафильм".
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+7 (999) 174-67-82
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