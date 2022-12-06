06.12.2022
23:04
368

Происшествия

Якутский охотник голыми руками поймал соболя и…

Якутский охотник промысловик голыми руками поймал соболя. У зверька не оказалось одного глаза, к тому же отсутствовал нижний ряд зубов. Из этого он сделал вывод, что это очень старый больной экземпляр. Мужчина сжалился над животным и отпустил на волю. тгк @sakhahunter

Источник: тгк @sakhahunter

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