06.12.2022
23:04
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Происшествия
Якутский охотник голыми руками поймал соболя и…
Якутский охотник промысловик голыми руками поймал соболя. У зверька не оказалось одного глаза, к тому же отсутствовал нижний ряд зубов. Из этого он сделал вывод, что это очень старый больной экземпляр. Мужчина сжалился над животным и отпустил на волю. тгк @sakhahunter
Источник: тгк @sakhahunter
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