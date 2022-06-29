29.06.2022
20:07
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Культура

Якутский фильм «Джулур: мас-рестлинг» отобран на кинофестиваль Native Spirit

Якутский фильм «Джулур: мас-рестлинг» отобран в программу кинофестиваля 16-го Native Spirit Festival (Лондон, Великобритания) .

Фестиваль пройдет в октябре-ноябре, даты уточняются. Это независимый фестиваль, фокусирующийся на локальных авторах и коренных культурах.

Фото: ЯСИА
Источник: nativespiritfoundation.org/

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