29.06.2022
20:07
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Культура
Якутский фильм «Джулур: мас-рестлинг» отобран на кинофестиваль Native Spirit
Якутский фильм «Джулур: мас-рестлинг» отобран в программу кинофестиваля 16-го Native Spirit Festival (Лондон, Великобритания) .
Фестиваль пройдет в октябре-ноябре, даты уточняются. Это независимый фестиваль, фокусирующийся на локальных авторах и коренных культурах.
Фото: ЯСИА
Источник: nativespiritfoundation.org/
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