Якутский фильм «Джулур: мас-рестлинг» отобран на кинофестиваль Native Spirit

Фестиваль пройдет в октябре-ноябре, даты уточняются. Это независимый фестиваль, фокусирующийся на локальных авторах и коренных культурах.

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