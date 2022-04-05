Якутская ЕР опровергает кадровые фейки

Вчера были вброшены ряд новостей по предстоящим кадровым решениям в региональном отделении якутской «Единой России». SakhaLife проверил информацию, связавшись с руководителем исполкома ЯРО ВПП ЕР Русланом ПЛАТОНОВЫМ.

— Это все фейки! Новости о, якобы, предстоящих кадровых решениях внутри якутской «Единой России» не соответствуют действительности, — отметил в разговоре с SakhaLife Руслан Михайлович. – Секретарем Политсовета Олекминского района избран Николай ХАРБИН, действующий глава района. Случилось это всего два месяца назад – 29 января. Да, Иван НЕСМЕЛОВ, к сожалению, уступивший на выборах главы Олекминска, был кандидатурой Олекминского отделения партии, лично Харбина. Конечно, уроки мы вынесли, выводы сделаем, но сейчас речь об отставке Харбина с поста главного единоросса Олекминского района не стоит.

Опроверг Платонов так же информацию о том, что из аппарата исполкома «в связи с предательством интересов партии» будут уволены Иван ПОПОВ и юрист Андрей ИЛЬЧЕНКО, распространившуюся по мессенджерам и телеграм-каналам. Как отметил ньюсмейкер, в региональном исполкоме ЕР нет такого человека как Иван Попов. Что касается Андрея Ильченко, фейковую информацию о своем, якобы, увольнении, он прочитал во время похорон своего отца.

— Получился двойной удар. У человека умер отец, и про него распространили клевету. Он позвонил мне и спрашивает: «Отца похоронили… Руслан Михайлович, вы меня увольняете?» Я удивился, так как не читал, потом только узнал, что был распространен фейк. Анонимным авторам таких «новостей» надо помнить, что каждый раз речь идет о судьбе конкретных людей.

На вопрос, какие успехи у регионального отделения партии, руководитель исполкома ответил, что идет большая, системная работа по разным направлениям. За период с 10 января по 31 марта, то есть срок работы Руслана Платонова на своем новом посту, в ЕР по всей республике принято 1884 человека (январь – 621, февраль – 630, март – 633). Динамика роста общей численности членов партии с конца декабря на конец марта составила 6,4%.

Для сравнения SakhaLife задал вопрос, сколько человек было принято на этот период в прошлом году. Не без труда удалось выяснить, что за весь 2021 год в Якутии в ЕР было принято 214. Таким образом, с приходом Платонова партийное строительство идет ударными темпами. Сегодня только 5 апреля, а уже поступило 174 заявления о поступлении в партию.