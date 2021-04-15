Встреча с резидентом Сколково по обеспечению умными протезами

15 апреля в рамках продолжения проекта «Новое качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья» при поддержке заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия) Ольги Балабкиной прошла встреча получателей медико-социальных услуг, руководства подведомственных учреждений Министерства труда и социального развития РС(Я) с Русланом Садыковым, директором по региональному развитию ООО «Моторика» — резидентом инновационного центра Сколково.

Руслан Садыков провёл презентацию с подробной информацией, куда можно обратиться, чтобы получить данную медико-социальную услугу. Поступили вопросы из отдалённых районов республики.

На мероприятии также принял участие министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я) Анатолий Семенов.