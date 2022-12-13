13.12.2022
19:57
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Погода

Видеофакт: Самые морозоустойчивые веллеры в мире💪👍

Якутск, декабрь 2022 г. Ничего необычного: просто катаются якутские веллеры. Автор видео сообщает, что мороз под минус 50 градусов.

Источник: тгк DPSYKT14

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