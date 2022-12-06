Видео: Кто защитит от уничтожения красавицу Амгу — Кыыс Амма?

Афанасий Алексеев сообщил в своем тгк @afanasy_alexeev:

С 2020 года идёт борьба против промышленной вырубки леса в верховьях реки Амги. На сегодняшний день в предполагаемых местах лесозаготовки компаниями «Ангара» и «Вудленд 24» стянуты большое количество техники и работы могут начаться буквально на днях. К каким негативным глобальным последствиям и даже экологической катастрофе может привести промышленная вырубка леса на вечной мерзлоте — не раз говорили наши ученые. Мы становимся невольными свидетелями уничтожения жемчужины Якутии — красавицы Кыыс Амма.

Друзья! Как защитить хрупкую экологию нашего края? Давайте, ещё раз обсудим, как мы можем остановить этот беспредел. Что мы оставим после себя нашим детям? Выжженную землю?

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