06.12.2022
21:22
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Якутия

Видео: Казах красиво спел якутскую песню

Казах передает привет своим друзьям из Якутии и посвящает им песню «Сардаана сибэкки».

Спел красиво, сообщает тгк ЯКТ НОВОСТИ

Источник: тгк Новости Якутии

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