Движение «Защитим природу Якутии» сможет проводить экологическую экспертизу

Александр Жураковский сообщил о создании крупнейшего общественно-экологического движения в Республики Саха (Якутия) «Защитим природу Якутии» — «Аар Айылҕа харыстабылыгар», сообщает rreporter.ru

Региональное управление министерства юстиции РФ по Республике Саха (Якутия) зарегистрировало данное общественное движение, которое, согласно своего статуса и действующего законодательства, сможет проводить общественную экологическую экспертизу.

В актив названной организации вошли ведущие экологи республики. В том числе, заслуженный эколог РФ Л.Д. Киприянова, директор Центра экологического просвещения «Эйгэ» В.И. Дмитриева, ветеран экологии И.С. Бурцев и многие другие. Экспертный состав организации уже пополнили пять докторов наук, пять кандидатов наук, а также действующие заместители директоров Института мерзлотоведения СО РАН и Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.

Председателем нового общественно-экологического движения Якутии был избран главный эколог Гражданского комитета России Александр Жураковский. «Основной задачей экологического движения является защита нашей родной природы, а также проведение общественной экологической экспертизы и организация обучения экологов-общественников», — прокомментировал он создание новой структуры.