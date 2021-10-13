13.10.2021
13:46
203

Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата от чемпиона мира Антона Бабикова

«Нигде в России нас так душевно и по-дружески не встречают, как здесь. Чувствуем серьёзный подход к делу, желание республики развивать наш вид спорта. Всё это помогает правильно настроиться на сезон», – отметил чемпион мира Антон БАБИКОВ на встрече председателя правительства Якутии Андрея ТАРАСЕНКО со спортсменами российской сборной по биатлону 11 октября. Биатлонисты прилетели в Якутию для подготовки к Кубку мира.

Фото: Вести.ру и Марии ВАСИЛЬЕВОЙ, ЯСИА.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх