Вдохновляющая цитата от чемпиона мира Антона Бабикова

«Нигде в России нас так душевно и по-дружески не встречают, как здесь. Чувствуем серьёзный подход к делу, желание республики развивать наш вид спорта. Всё это помогает правильно настроиться на сезон», – отметил чемпион мира Антон БАБИКОВ на встрече председателя правительства Якутии Андрея ТАРАСЕНКО со спортсменами российской сборной по биатлону 11 октября. Биатлонисты прилетели в Якутию для подготовки к Кубку мира.