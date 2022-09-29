29.09.2022
17:52
84
Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата олонхосута Семена Черноградского
Бүгүҥҥү күҥҥэ оҕолорбут сахалыы саҥаралларыттан, сахалыы оскуолаҕа үөрэтэллэриттэн үөрэбин. Биһиги, ордук кыра омуктар, тыыннаах хааларбыт тылбытыгар сытар. Онон тылбытын, Олоҥхобутун харыстаан, илдьэ сылдьан, көлүөнэттэн көлүөнэҕэ тиэрдэн иһиэхтээхпит. Маныаха Олоҥхобут национальнай кэмитиэтэ тэриллибитэ олус кэскиллээх. Сыл аайы улуустарга Олоҥхо ыһыаҕа ыытыллар, Олоҥхо дьиэлэрэ тутуллаллар, Олоҥхону үйэтитии, сайыннарыы баран иһэр.
Черноградский Семен Ильич — Олонхосут, заслуженный работник физической культуры и спорта РС (Я).
Подробнее: https://100интервью.рф/respondents/черноградский-семен-ильич/
Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
Источник: Проект "100 интервью о будущем Якутии" Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://100интервью.рф/
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