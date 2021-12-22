Василий Шимохин награжден за сохранение объектов культурного наследия

Сегодня на торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов проекта «Сохраним памятники» за 2021 год, заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Сергей МЕСТНИКОВ вручил награды за вклад в дело сохранения объектов культурного наследия республики.

В числе награжденных — генеральный директор Акционерного общества «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» Василий ШИМОХИН. Он отмечен Благодарственным письмом председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрея ТАРАСЕНКО за высокий профессионализм, добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия).

На торжественном мероприятии присутствовал заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «АК «ЖДЯ» Алексей МЕСТНИКОВ. В своем выступлении он отметил, что акционерная компания «Железные дороги Якутии» сегодня является лидером по перевозке грузов, ежегодно наращивая объемы перевозимых грузов. Так, в ноябре текущего года компания достигла исторического рекорда и по итогам 2021 года перевезет около 7, 5 млн тонн грузов. Растут и пассажирские перевозки, которые по оценке составят в этом году более 140 тысяч пассажиров. Успешно осуществляя свою производственную деятельность, АО «АК «ЖДЯ» при этом уделяет большое вниманию решению социальных вопросов, в том числе участвует в реализации социальных проектов на территориях, по которым проходит железная дорога и в рамках социального партнерства активно взаимодействует с органами местного самоуправления.

Также АО «АК «ЖДЯ» ежегодно принимает активное участие в спонсировании республиканских культурных и спортивных мероприятий. В частности, в 2021 году «Акционерная компания «Железные дороги Якутии», в рамках проекта «Сохраним памятники», выделила более 1 млн рублей на восстановление башни Манчаары в с. Майя Мегино-Кангаласского улуса.