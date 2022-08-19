Василий Егоров: Для побед необходимы средства (итоги игр Дети Азии)

Во время Игр “Дети Азии” во Владивостоке я жил в одном общежитии с нашими тренерами и руководством Управления детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва. Каждый вечер после окончания соревнований и наградных церемоний начальник Управления Василий Иванович ЕГОРОВ со своими специалистами проводил совещания, где делали «разбор полетов». Об итогах выступлений наших юных спортсменов мы говорили и в столовой во время завтрака, и в редкие минуты досуга в кампусе. В один из таких вечеров я взял интервью у В.И.Егорова и Е.П.СЕМЕНОВА.

Мой первый собеседник, с кем начинаю разговор, это – Евгений Петрович Семенов, начальник отдела спортивного резерва и обеспечения участия в физкультурно-спортивных мероприятиях Управления детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва:

— Согласно распоряжению Ил Дархана № 502, наше управление с прошлого, 2021 года, начало работать по республиканской программе «Одаренные дети» по направлению «Спорт». Уже получили статус опорной площадки при вновь созданном Региональном центре выявления и поддержки одарённых детей РС(Я). Мы занимаемся отбором детей 10-13 лет в сборные республики, а также организуем участие наших учащихся во всероссийских и международных соревнованиях. С этой программой мы побывали в прошлом году в Горном, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Оймяконском, Оленекском, Усть-Алданском, Чурапчинском улусах, в этом году – в Жиганском. Обследовали более 3000 детей. С нами ездили тренеры по базовым видам спорта, они проводили для учителей и учащихся открытые занятия, принимали тесты по нормативам ОФП. Показавшие хорошие результаты дети приглашались на профильные смены в круглогодичный лагерь Малой Академии наук в п.Чапаево Хангаласского улуса. А лучшие из них получали возможность принять участие в сборах в одной из 12 наших подведомственных спортивных школ и, возможно, даже лучших из лучших могут быть приняты в эти школы, где они смогут повысить свое спортивное матерство и достичь больших высот.

— Но все же это лишь тесты. На какой методике они основываются, какое аппаратное оборудование, программное обеспечение при этом используется?

— Мы ищем талантливых детей, выявляем предрасположенность школьников к тем или иным видам спорта на основе научных исследований по современным методикам и на новом аппаратном обеспечении.

— А не проще ли все эти сведения взять у школьных учителей физкультуры? Ведь они занимаются с детьми с момента их поступления в школу и ведут их до окончания школы.

К нашему разговору подключается начальник Управления Василий Иванович Егоров:

— В том то и дело, что мы работаем в тесной связке с учителями физического воспитания. Кроме того, проводится выявление талантливых детей и по другим направлениям – музыка, изобразительное искусство и т.д. Мы используем аппарат “Мидас”, который записывает все данные о ребенке, и после тестирования выдает рекомендацию, к какому виду дятельности он предрасположен, какие у него потенциальные возможности, перспективы. Таким образом, не нужно изобретать велосипед, мы с самого раннего возраста школьника можем спланировать его развитие. Наблюдение за ребенком длится несколько лет, это не единовременная разовая акция. Здесь также нужно отметить, что в лагере по программе “Одаренные дети” участники спортивной смены занимаются не только по спорту и физкультуре, но и по различным учебным дисциплинам, науке, музыке, IT-технологиям, иностранным языкам и пр. Также в лагере они проходят углубленный медицинский осмотр. Прежде наша ошибка заключалась в том, что мы не изучали состояние здоровья ребёнка, не проверяли его постоянно, а руководствовались только физическими данными да желанием заниматься. Вот поэтому большинство детей доходило до определенного уровня, и на этом останавливалось. У него отсутствовали конкретные генетические данные, родители имели какие-то хронические заболевания, и вследствие этого ребенок не выдерживало нагрузок.

— Сколько школьников вы обследовали новыми методами? Из числа прошедших эти ислледования есть участники Игр “Дети Азии”?

— Нет, эти обследования нацелены на будущее. Их проходили младшие школьники. А насчет участников нынешних Игр скажу следующее.

К Играм-2020 мы готовились основательно. Но потом их перенесли, и был дан отбой. В период 2017-2020 гг. наши школьники завоевали небывалое количество медалей российских, и даже европейских и мировых первенств. Но потом нагрянула пандемия, все тренировочные занятия и соревнования были отменены. Около двух лет дети абсолютно не занимались. И только к концу 2021 г. забрезжила надежда – возможно, Игры “Дети Азии” состоятся. Но не было полной ясности, конкретики. Не было распоряжения о проведении Игр, не было положения и, соответственно, деньги на подготовку не выделялись. Вся эта бумажная волокита стала барьером.

И, как мы все знаем, послушнее и исполнительнее якутов в мире нет народа: как только в пандемию объявили ограничения, так мы быстренько собрались и позакрывали все спортивные учреждения, отменили все занятия для детей и взрослых, мигом перешли на дистанционные занятия. Только вдумайтесь – как можно заниматься спортом, готовить детей к ответственным стартам ДИСТАНЦИОННО?

Я не могу сказать, что мы привезли во Владивосток слабых, не имеющих талантов детей. Все они прошли очень серьезный отбор. Но сами подумайте – как можно подготовить за такой короткий срок юных спортсменов, способных на равных конкурировать с членами сборных целых государств или многомиллионных российских регионов. При всем желании это невозможно.

— Василий Иванович, насколько я помню, ранее Министерство образования проводило систематическую работу со школьниками, проходили отборочные состязания…

— Да, так и было. Раньше, как только заканчивались очередные Игры «Дети Азии», сразу же начиналась подготовка к следующим. И так было в течение 20 лет.

А сейчас элементарно нет денег. Они выделяются только в год проведения Игр. Подготовка юных спортсменов, конечно, ведется – на уровне улусов, республики.

Но подготовить так полноценную сборную невозможно. Юный спортсмен перед выездом на Игры должен принять участие как минимум в восьми крупных соревнованиях, из которых два должны иметь международный статус, ему необходимо пройти семь учебно-тренировочных сборов. А члены нашей сборной выиграли республиканские соревнования, максимум – первенства ДВФО. В сборной по вольной борьбе у нас только одна девочка является призером первенства России среди школьников.

Следует отметить, что в сборную нельзя попасть по знакомству, как раньше говорили, «по блату». Все члены сборной проходили поэтапный, очень серьезный отбор, затем прошли сборы, правда, не в том количестве, о которых говорил выше.

Затем последовал еще один удар: нам сократили квоту на количество членов сборной – со 180 до 120.

В спорте высших достижений вся подготовка ведется по четырехгодичному циклу. А в этот раз у нас этого цикла не получилось, ребята готовились чуть больше полугода. Так что нельзя сказать, что наши спортсмены на 100% достигли оптимальной своей формы, чтобы выступить достойно и показать лучшие свои результаты.

— Но мы опять наступаем на те же грабли: к 2024 году – старту VIII МСИ «Дети Азии», у нынешних участников выйдет возраст, а на подготовку новой сборной опять остается менее двух лет.

— Мы работаем со школьниками трех возрастов – 10-13, 14-15 и 16-18 лет. Юные спортсмены этих возрастов должны подрастать и поэтапно входить в сборную республики.

Нам выделены в этом году средства только на первенства старших юношей и на «Дети Азии», а на подготовку резерва к 2024 году – финансов нет. А мы считаем, что нам должно быть предусмотрено финансирование на четырехлетний цикл подготовки юношей, без привязки к отдельным мероприятиям. Тогда мы не стали бы ждать распоряжения Ил Дархана о подготовке к очередным «Детям Азии», а спокойно и планово занимались бы своим делом по четырехлетнему графику. К примеру, Москва, крупные регионы, зарубежные страны давно уже работают по такой налаженной системе.

А у нас улусы не имеют средств для проведения внутрирайонных соревнований. Победители которых бы приезжали к нам.

— Но ведь эта работа должна была бы проводиться по линии Министерства образования: класс – школа – улус – регион – республика…

— Эту работу должен был бы координировать улусный спорткомитет, но в этих наших опорных учреждениях работают 1-2 специалиста. А ДЮСШ сегодня практически не подчиняются никому: когда с них спрашивает спорткомитет – они говорят, что ими руководит управление образования, в случае спроса со стороны образования они ссылаются на спорткомитет. Мы подписали соответствующее соглашение с Минобразованием и усиливаем контроль. В ДЮСШ сейчас нет направления «спортивная подготовка». Им достаточно просто провести занятия по расписанию. Так что подвижек следует ждать только после реформы существующей системы – введения понятия спортивной подготовки и возникновения конкуренции между тренерами и школами.

А сегодня сами ДЮСШ, организация спортивно-массовой работы, секции и соревнования по-прежнему находятся в ведении системы образования и муниципальных образований, на нас – УДЮС Минспорта – возложены организация и проведение соревнований.

— Тогда выходит, что ваша структура является в этой цепочке лишним звеном, поскольку дублирует некоторые функции спортивной деятельности системы образования. Почему бы не передать им все полномочия в этой части, как и было раньше, до 2013 года?

— Наше управление входит в структуру российского Минспорта. Мы проводим республиканские первенства, а все остальные соревнования входят в календарь Минобразования, по факту же они проводят только уроки физического воспитания и занимаются оздоровлением детей.

Нельзя все время сравнивать сегодняшние реалии и то, что было 5-7 лет назад. Времена меняются – с ними меняются и законы, и требования к организации обучения и физического развития школьников. Раньше было проще – завел детей в спортзал, провел уроки, таким же образом организовал и провел соревнования. Сейчас же совершенно иной подход к организации учебно-воспитательного процесса, к организации соревнований. Во-первых, необходимо разрешение Роспотребнадзора и МВД, чтобы вывезти школьников на состязания, нужен специально оборудованный транспорт, обязательно сопровождение ГИБДД. Таких проволочек и препон более чем достаточно.

— Можно отметить, что все нормативные акты в нашей сфере меняются в худшую сторону – с целью якобы защиты детей и их здоровья вводится множество ограничений и запретов, порой лишенных всякой логики и вопреки здравому смыслу. Сейчас практически невозможно открыть спортивный или оздоровительный лагерь, о лагерях труда и отдыха уже и говорить не стоит. Как наладить организованное физическое воспитание и развитие школьников в летний период, в то самое время, когда юному организму требуются элементарное движение и физические нагрузки?

— Вы совершенно правы. В настоящее время в Якутии нет ни одного летнего лагеря, полностью отвечающего требованиям всех надзорных органов. Он должен быть: 1) расположен в отдалении от населенного пункта, 2) обнесен двухметровым забором, 3) оборудован видеонаблюдением и охраной, 4) водоснабжение, питание, персонал должны соответствовать жёстким требованиям. Так что нынче очень трудно, почти невозможно у нас открыть спортивный лагерь.

— В последнее время ничего не слышно про Всероссийские спартакиады школьников. Они проводятся?

— Да, конечно, они проходят, и мы постоянно в них участвуем. В группе регионов с населением менее одного миллиона человек мы в 2017 году заняли первое место. А в целом по стране мы стали 24-ми из 82 регионов.

В республике в бытность министром спорта Г.Р. Балакшина мы возобновили долгое время не проводившуюся Спартакиаду школьников. Однако затем в связи с отсутствием финансирования, пандемией и сменой руководства она вновь прекратилась. Между тем, ее проведение крайне важно для нас – перед Играми «Дети Азии» обязательно должна проходить республиканская Спартакиада школьников. Из числа победителей этой Спартакиады и должна быть сформирована сборная команда Якутии на Азиаду. Этот состав может выиграть на «Детях Азии», и затем через год он может также выйти на Юношеские Олимпийские игры.

Все предложения и соответствующие программы для федерального финансирования у нас имеются.

Если у вас есть средства – будут и результаты. А без денег как ни старайся, как ни тренируй школьников – достижений не будет.

Вот здесь вы видите сами – дети-участники нашей команды живут во Всероссийском лагере «Океан», а их наставников, тренеров поселили в кампусе ДВФУ на о.Русский, это примерно в 50 км друг от друга. Чтобы провести тренировку или принять участие в соревнованиях, тренеру нужно ехать в «Океан», брать разрешение у лагерного руководства, чтобы вывезти своего воспитанника. Естественно, для этого необходим транспорт, который нужно выбить, и сопровождение ГИБДД. Вечером такая же процедура для возвращения ребенка в «Океан», потом нужно самому добраться в кампус, оставшись без обеда и ужина. На самом деле на таких ответственных выездных соревнованиях тренер должен постоянно находиться вместе с ребенком. Тем более что многие из наших детей впервые выехали за пределы своего района, и им сложно находиться одним без близкого человека, коим в этом выезде является их тренер. Не исключено, что именно отсутствие рядом тренера сыграло определенную роль в низких показателях выступления команды Республики Саха.

Награждение победителей и призеров также организовано в лагере, проводится оно поздно вечером. Родителям, которых приехало во Владивосток немало, друзьям, просто зрителям в закрытый лагерь «Океан» не попасть, не разделить радость выигравшего Игры ребенка. Мы обращались в Оргкомитет и дирекцию Игр с предложением проводить награждение на Центральной площади города, однако оно не было принято во внимание.

— Кстати, о результатах. Общекомандные итоги выступлений в немалой степени зависят от количества участников. К примеру, у занявших первые пять мест команд число спортсменов превышает количество якутян. И, несмотря на это, наши юные спортсмены не подкачали.

— Всего наша сборная завоевала 37 медалей, в том числе 12 – золотых, 10 – серебряных и 15 – бронзовых.В неофициальном медальном зачете VII Международных спортивных игр «Дети Азии» Республика Саха (Якутия) заняла 6 место.

Подчеркну, что наша сборная состязалась на равных с представителями целых государств или многомиллионных регионов Российской Федерации. К примеру, команда Москвы почти полностью состояла из членов сборной страны по видам спорта. А в командах Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов были представлены сильнейшие юные спортсмены этих крупнейших регионов России.

Посмотрим на количественный состав сборных команд, вошедших в лесятку лучших: Узбекистан – 180, Приморский край-1 – 174, Сибирский федеральный округ – 129, Приморский край-2 – 126, Республика Саха (Якутия) – 123, Дальневосточный федеральный округ – 115, Москва – 106, Уральский федеральный округ – 104.

Больше всего спортсменов приняло участие в следующих видах (в скобках указано число участников от нашей республики) : легкая атлетика – 141 (14), дзюдо – 126 (9), спортивная борьба – 121 (13), плавание – 116 (9), самбо – 109 (7), бокс – 107 (8).

К сожалению, в олимпийских видах спорта наши результаты более чем скромные. А вот львиную долю медалей нашей сборной принесли представители национальных видов спорта.

Я хочу высказать слова благодарности всем нашим тренерам. Вопреки недостаточному финансированию, несмотря на все сложности, они сделали все, что в их силах, и даже больше. А также выражаю слова признательности родителям детей.

Но вот с тем, что детский спорт в нашей республике находится на спаде, позвольте не согласиться.

В нашем управлении детского спорта, призванном заниматься подготовкой спортивного резерва республики всех трех юношеских возрастов, работает 64 человека, включая технический персонал. Для сравнения, в других регионах в подобных нашему управлению структурах трудится по 200 специалистов. У нас не хватает тренеров по видам спорта. Возьмем такой перспективный вид, как греко-римская борьба, где у нас всего пять тренеров. Вот такая картина и по другим видам.

Евгений Петрович Семенов:

— Однако самая главная причина неполной подготовленности нашей команды заключается совсем в другом. Начиная с основы основ любого соревнования – положения Игр. Оно было подписано только в декабре 2021 года, что значительно задержало старт подготовки. Так как нельзя расходовать бюджетные средства иначе, чем по положению соревнований – это будет признано нецелевым использованием финансов.

В программе Игр было утверждено 19 видов спорта, от бадминтона мы сразу отказались, так как у нас в республике никто им не занимался. Поэтому было принято решение участвовать в 18 видах.

Начиная с декабря 2021 г., мы провели более 20 республиканских отборочных соревнований, часть кандидатов была отобрана на первенствах Дальневосточного округа. Вначале включили в состав сборной 186 членов. Однако в мае 2022 г. мы получили письмо от Организационного комитета Игр, где было сказано, что из-за нехватки мест в ВВЦ “Океан” квота сокращается до 120 мест. Мы написали ответное письмо, где предложили поселить детей в ДВФУ или сократить численность не детей-участников, а тренеров. Но все же окончательно было утверждено количество в 120 детей. Вот так наша сборная была урезана на целую треть. В итоге во Владивосток выехала сборная команда основоположнков Игр в следующем составе: 120 юных спортсменов, 49 тренеров и иных специалистов, 18 представителей команд.

Василий Иванович Егоров:

— Мы могли бы уменьшить количество видов, однако финансирование подготовки было выделено на 18 видов. И если бы мы отказались от участия в каком-то виде, с нас бы опять спросили, куда мы потратили деньги и призвали к ответу за нецелевое их использование. А это чревато наложением штрафов с последующим сокращением финансирования на эту сумму.

В целом вся подготовка к Играм должна были идти в течение четырех лет, а не одного года, как ныне. Вот поэтому мы выступили в волейболе, баскетболе так, как смогли. К примеру, у нас в Якутске две баскетбольные школы – в ДЮСШ-1 и в СК “Стерх”, есть клубы, хорошие басктеболисты в Мирном, Нерюнгри, однако в программу вошел баскетбол 3х3 – стритбол, в котором совершенно другая техника. Так же и в волейболе – на Играх играли в пляжный волейбол.

В некоторых случаях у нас произошло изменение возраста участников, поэтому многие из тех ребят, кто готовились к Играм-2020, и притом были подготовлены очень хорошо, остались за бортом.

Еще одним минусом в нашей системе является пробел, огромный разрыв между взрослым и детским спортом. Для взрослых у нас проводятся весьма масштабные, с обширной программой Спортивные игры народов республики и Спартакиада Манчаары по национальным видам. А для детей нет таких комплексных соревнований. Где им готовиться, где состязаться? Когда мы в улусы приезжаем с предложением развивать тот или иной вид, провести соревнования, в улусном спорткомитете обычно отвечают – денег нет, все потратили на Спортивные игры или Игры Манчаары. А ведь эти Игры являются как бы междусобойчиком, в которых принимают участие в основном любители спорта, завершившие свою спортивныю карьеру, занимающиеся спортом для себя. А вот для детей, которых мы все время называем нашим будущим, спортивным резервом, призванным прославить свою родину, таких соревнований нет. Практически все финансирование спорта в улусах расходуется на участие в Спортивных играх и Спартакиадах Манчаары, вплоть до организации выездных учебно-тренировочных сборов и обеспечения единой спортивной формой. А для детского спорта средств не предусматривается.

Мы предлагаем хотя бы раз в два года организовывать Спартакиады школьников. Сначала пусть улусы у себя проводят среди школ, а затем мы организуем республикнский финал. Какой потенциал могли мы бы у себя развить, какие перспективы бы открылись. В этом были бы заинтересованы сами школьники, их родители, школы, главы улусов, Министерство образования, наш Минспорт.

В конечном счете развитие детского спорта, спорта республики в целом полностью зависит от Ил Дархана и правительства Якутии. Если мы хотим достойно принять у себя VIII МСИ «Дети Азии», коли желаем победы своим юным спортсменам, необходимо без промедления подписать распоряжение о проведении Игр и подготовке к ним нашей команды, с соответствующим финансированием и полным обеспечением всем необходимым. Также следует обратить внимание на деятельность Международного комитета Игр «Дети Азии».