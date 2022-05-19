В Якутске состоялся пробный аудиоспектакль «Товарищи ученые»

18 мая в рамках акции «Ночь в музее», впервые в Якутске проведена иммерсивная экскурсия «Товарищи ученые», посвященная основоположникам развития науки в Якутии.

Экскурсия проведена общественной организацией «Моя история» при поддержке Исторического парка «Россия – Моя история» и Президентского фонда культурных инициатив.

Первыми слушателями пилотного аудиоспектакля стали заместитель генерального директора ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» Николай Голиков, директор ИГИиПМНС СО РАН Наталья Попова, младший научный сотрудник ИКФИА СО РАН Саргылана Кобякова, доцент Исторического факультета СВФУ имени М.К. Аммосова Саргылана Атласова и пресс-секретарь ИГИиПМНС СО РАН Семен Никонов.

Экскурсовод Виктор Борисов рассказал об известных ученых Якутии, привел интересные факты, связанные с их деятельностью. Аудиоспектакль сопровождался музыкальным материалом и демонстрацией фотокарточек.

Во время экскурсии были рассказаны истории про Владимира Ларионова, Леонида Киренского, Николая Черского и Георгия Башарина, об археологах и геологах, лингвистах и физиках — тех, кто стоял у истоков развития академической науки в Якутии.

Маршрут аудиоспектакля был проложен от здания Якутского научного центра и институтов Сибирского отделения РАН до студгородка — сквера Башарина, памятников студентам и первому ректору Якутского государственного университета Авксентию Егоровичу Мординову.

Слушатели пробной экскурсии проявили заинтересованность и высказали свои предложения.

Автором проекта «От острога до университета», в рамках которого создаются аудиоспектакли с пронзительными сюжетами, действиями, интересные, для всех кто интересуется историей своего края, является методист Исторического парка «Россия – Моя история» Лада Евсеева. Текст экскурсии «Товарищи ученые» написан драматургом Ираидой Поповой.