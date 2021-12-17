В Якутске сдали круглогодичный тепличный комплекс «Саюри»

Тепличный комплекс «Саюри» в селе Сырдах городского округа «город Якутск» стал первым в России круглогодичным промышленным комплексом по выращиванию овощей и зелени в условиях вечной мерзлоты, нацеленным на импортозамещение и способным круглогодично обеспечивать население свежими огурцами, томатами и зеленью. Резидент ТОР «Якутия» ООО «Саюри» — пример успешного многолетнего сотрудничества Якутии с Японией.

4 марта 2016 года был подписан Меморандум о намерениях по реализации инвестиционного проекта «Создание круглогодичного тепличного комплекса» в городском округе «город Якутск» между Окружной администрацией города Якутска, АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и АК «Хоккайдо корпорэйшн».

Учредителями ООО «Саюри» выступили МУП «Горснаб» городского округа «город Якутск», АО «ВЭБ.ДВ» (ранее АО «Фонд развития Дальнего Востока»), АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, АК «Хоккайдо Корпорэйшн».

Проект начался в 2016 году со строительства экспериментальной теплицы, в которой были использованы японское оборудование, фтор-каучуковая пленка F-Clean, а также конструктивные решения коллектива японских и российских инженеров. С того момента экспериментальная теплица уверенно доказала, что способна выдерживать экстремально низкие зимние и высокие летние температуры. Ряд специалистов успешно прошел стажировку в Японии по выращиванию овощей в круглогодичных теплицах. Этот опыт послужил основанием для продолжения проекта и строительства более крупного тепличного комплекса, способного круглогодично снабжать население свежими овощами.

В сентябре 2018 г. на Восточно-экономическом форуме во Владивостоке между Окружной администрацией города Якутска, ООО «Саюри» и «Хоккайдо Корпорэйшн Ко ЛТД» подписано соглашение о сотрудничестве по реализации третьего этапа инвестиционного проекта «Строительство круглогодичного тепличного комплекса в с. Сырдах городского округа «город Якутск».

В 2020 году «Саюри» признан лучшим инновационным проектом по строительству теплиц на конкурсе, организованного Ассоциацией «Теплицы России» в рамках XVII специализированной выставки «Защищенный грунт России».

Проект условно разделен на три очереди и реализован поэтапно. Две очереди тепличного комплекса (2,0 га) полностью построены и введены в эксплуатацию. Строительство третьей очереди (1,2 га) завершено в декабре 2021 года.

ООО «Саюри» является резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Якутия». По состоянию на 7 декабря 2021 г. с начала запуска экспериментальной теплицы ООО «Саюри» произвело более 2 тысяч тонн продукции на сумму более 480 миллионов рублей.

В этом году планируется к сбору 1 438 тонн овощей, в том числе огурцов — 1 105 тонн, томатов — 314 тонн, зелени – 19 тонн. На текущий момент производственный план 2021 года исполнен на 89 %.

Благодаря проведенной модернизации тепличных блоков на очереди 3.1, удалось достичь увеличения месячной урожайности от 90 до 110 кг/м2 по огурцам, что превышает средний уровень по Российской Федерации. Также наблюдается увеличение месячной урожайности до 50 кг/м2 по томатам, что составляет средний показатель мирового уровня.

После завершения строительства комплекса ООО «Саюри» охватит своей продукцией 20-25 % рынка Якутска, около 10% всей Республики Саха (Якутия).