В Якутске открылась выставка «Поэзия стекла»

«Поэзия стекла» — так называется выставка, которая открылась в эти дни в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского. Экспозиция представлена из фондов ЧУК «Народный музей Якутии» (руководитель Майя Аркадьевна Мордовская) и личной коллекции Анны Александровны Марковой.

Вы увидите продукцию Якутского стекольного завода, изделия XIX века, дореволюционного и советского периодов. Экспонаты демонстрируют возможности использования стекла как материала для создания произведений декоративно-прикладного искусства и этапы развития его производства. Завораживающая хрупкая красота впечатлит мастерством исполнения.

Выставка действует в ДДН в течение всего лета (1 этаж, правое фойе, вход свободный).