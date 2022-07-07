07.07.2022
16:26
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Культура

В Якутске открылась выставка «Поэзия стекла»

«Поэзия стекла» — так называется выставка, которая открылась в эти дни в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского. Экспозиция представлена из фондов ЧУК «Народный музей Якутии» (руководитель Майя Аркадьевна Мордовская) и личной коллекции Анны Александровны Марковой.

Вы увидите продукцию Якутского стекольного завода, изделия XIX века, дореволюционного и советского периодов. Экспонаты демонстрируют возможности использования стекла как материала для создания произведений декоративно-прикладного искусства и этапы развития его производства. Завораживающая хрупкая красота впечатлит мастерством исполнения.

Выставка действует в ДДН в течение всего лета (1 этаж, правое фойе, вход свободный).

Фото: Пресс-службы ДДН им. А.Е. Кулаковского
Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского

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