07.07.2022
16:26
218
Культура
В Якутске открылась выставка «Поэзия стекла»
«Поэзия стекла» — так называется выставка, которая открылась в эти дни в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского. Экспозиция представлена из фондов ЧУК «Народный музей Якутии» (руководитель Майя Аркадьевна Мордовская) и личной коллекции Анны Александровны Марковой.
Вы увидите продукцию Якутского стекольного завода, изделия XIX века, дореволюционного и советского периодов. Экспонаты демонстрируют возможности использования стекла как материала для создания произведений декоративно-прикладного искусства и этапы развития его производства. Завораживающая хрупкая красота впечатлит мастерством исполнения.
Выставка действует в ДДН в течение всего лета (1 этаж, правое фойе, вход свободный).
Фото: Пресс-службы ДДН им. А.Е. Кулаковского
Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского
#В Якутске открылась выставка «Поэзия стекла»#выставка в Якутске#ДДН им. А.Е. Кулаковского#Дом дружбы народов им. А.Е.Кулаковского#республика саха (якутия)#Якутия
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