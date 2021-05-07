В Якутии вскрылось крупное мошенничество

SakhaLife.ru.

Прокуратура г. Нерюнгри провела проверку исполнения законодательства при реализации на территории Нерюнгринского района национального проекта «Жилье и городская среда».

Установлено, что между администрацией муниципального образования «поселок Беркакит» и обществом с ограниченной ответственностью заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. Их цена составила более 4 млн рублей.

Впоследствии между сторонами подписаны акты приемки выполненных работ, на основании которых администрацией оплата подрядчику по контрактам произведена в полном объеме.

Вместе с тем в ходе проверки прокуратуры установлено, что контракты подрядчиком исполнены не в полном объеме, сумма фактически не выполненных по ним работ составила свыше 1 млн 600 тыс. рублей.

Прокуратура города направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры города.